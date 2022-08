‘She Will’: Los traumas del #MeToo y del movimiento feminista actual

Santiago. Filmin estrena este viernes, en exclusiva en España y en el marco del Atlàntida Film Fest, la película She Will, debut como directora de la artista británica Charlotte Colbert. El film, que pasó por el Festival de Sitges y ganó el Premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Locarno, está producido por Dario Argento, padrino de una obra que adopta los tropos y mecanismos del cine de terror para elaborar un relato de venganza en el que subyacen el inconsciente del movimiento feminista y sus traumas.

La película está protagonizada por la actriz Alice Krige (Thor: El mundo oscuro), acompañada en el reparto por dos leyendas del cine británico como Malcolm McDowell (La Naranja Mecánica) y Rupert Everett (La boda de mi mejor amigo). La banda sonora ha sido compuesta por Clint Mansell (Requiem por un sueño).

La directora, Charlotte Colbert, explica que llevaba tiempo queriendo debutar en el cine cuando llegó a sus manos un borrador del guion de She Will escrito por Kitty Percy. Trataba muchos de los temas que me interesan: cómo el trauma distorsiona la perspectiva del tiempo, el poder colectivo del inconsciente y la historia de las mujeres, explica Colbert, que a lo largo de su trayectoria como artista ha trabajado precisamente con estos temas de manera recurrente.

La brujería es uno de los símbolos que aportan a la película su particular imaginario. Hay una especie de reapropiación de los símbolos y las imágenes que rodean muchas cosas que, en el pasado, han estigmatizado la vida de las mujeres, y estamos en proceso de reclamarlos, reflexiona la directora: Cuando en la película aparece por primera vez el imaginario de las brujas, se presenta como algo a temer, pero a medida que la historia avanza y las imágenes se vuelven más recurrentes, la protagonista acaba por aceptarlas como algo que puede ser una herramienta de empoderamiento.

Sinopsis. Tras una mastectomía doble, Veronica Ghent viaja a una clínica situada en Escocia. Su intención es curarse de la operación, pero una vez allí descubre que para sanarse totalmente también es necesaria una meditación psicológica sobre su existencia y algunos traumas del pasado. Veronica establece un vínculo especial con Desi, una joven enfermera, y juntas descubren unas fuerzas misteriosas relacionadas con los sueños.