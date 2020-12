“Si como sociedad fuéramos inteligentes, deberíamos mirar a Venezuela y tener pánico”

Le voy a decir una cosa, don Federico: sé que por esta entrevista hay algún periodista y político que, seguramente, se enfade. ¿Sigo adelante?

Debería. Si no, la entrevista quedaría cortísima.

Se lo agradezco. Y, de paso, le cuento que no termino de entender que si no queremos convertirnos en Venezuela, no echemos a Pablo Iglesias y a su tropa. ¿En qué sociedad vivimos? ¿Cómo se puede permitir que la cuarta fuerza gobierne más que la primera?

Porque la primera, la cuarta y La Sexta (las dos) quieren lo mismo, que es la destrucción del Estado de derecho. Vivimos en una sociedad acostumbrada a tragar lo que le echen. Y le echan que eso es bueno.

De todos modos, no creo que en estos momentos tengamos buenos candidatos a nivel nacional. ¿Qué piensa usted?

El problema no son los candidatos, sino los programas. Ahora fallan ambos, porque no estamos en una situación democrática, sino revolucionaria, y la mayoría juega a no enterarse.

Yo creía que José Luis Rodríguez Zapatero era el peor presidente de la democracia, pero creo que me equivoco... Solo le aplaudo la ley antitabaco.

Yo no fumo, pero ni eso. La ETA mataba más y la legalizó. Y la Ley de Memoria Histórica y la de Violencia de Género destruían el orden constitucional. Sánchez entierra lo que Zapatero mató.

Le voy a decir otra cosa. Hoy no se puede ver casi ningún telediario. Y si ponemos el de La1... ¡un horror!

Eso le pasa por ver telebasura. Yo solo veo fútbol y alguna serie; y Sálvame Deluxe, a veces.

El casoplón fue la primera señal de lo que nos iba a venir, ¿no cree?

No: fue lo de Rodea el Congreso siendo ya diputados los podemitas.

¿Dedicarles un libro a estas personas no es darles demasiada importancia? De todos modos, imagino que sabrá que la mayor parte de sus lectores son personas que lo admiran. ¿Lo leerá algún podemita?

Seguro. Me lo leen todo, a ver si pueden meterme el cuerno. Y para aprender algo de marxismo, que también andan huérfanos en eso.

¿Teme alguna otra demanda, don Federico, por este libro?

No. Confío en los abogados de Planeta. Lo han revisado nueve veces.

La semana pasada veía a la ministra Irene Montero llorar en un acto contra la violencia machista... Me gustaría verla llorar también por las víctimas de ETA, pero me temo que eso no lo vamos a ver.

Por Maradona habrán llorado, y por Chávez. Les gustan maltratadores.

Cuénteme, por favor, alguna anécdota que aparezca en el libro y que el común de los mortales no conoce.

Le contaría más cosas de la Dinastía Iglesias, pero no sin mi abogado.

Uno puede estar a favor o no de la monarquía, ¿pero es necesario llegar a esto para acabar con ella? Entiendo que el rey Juan Carlos I ha cometido muchísimos errores, y por los que debe pagar, ¿pero acaso la sociedad no tiene que agradecerle mucho?

Yo fui el primero en pedir su abdicación, pese a sus méritos históricos indiscutibles, porque el caso Corina lo hacía chantajeable. Nunca me lo perdonó, pero yo tenía razón. Y Felipe VI está siendo un muy buen rey. La monarquía es una clave de unidad nacional, por eso quieren derribarla.

Como usted fue comunista, sabe muy bien de lo que habla, ¿verdad?

No por serlo, que lo fui poco tiempo, sino por haberlo estudiado mucho.

¿Debemos tener miedo como sociedad?

Si fuéramos inteligentes, deberíamos mirar a Venezuela y tener pánico.