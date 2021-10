Siempre Best vuelve a sorprender con su nuevo videoclip

El artista coruñés Siempre Best, alter ego de Pablo Besteiro, acaba de compartir en Youtube su nuevo videoclip, Míranos, grabado en la ciudad herculina. En él, el cantante, compositor y productor vuelve a sorprendernos, en este caso con un tema que gira alrededor del amor y que fusiona el R&B y el pop urbano. Una vez más, Siempre Best confía en Marcos BY, su hermano pequeño, como editor y director del vídeoclip.

Formado en A Coruña con el músico y compositor Sergio Delgado, el artista se desplazó a Londres para completar sus estudios de producción musical. Compone y produce su propia música desde un pequeño estudio del barrio de A Gaiteira, en su ciudad.

Míranos es su cuarto vídeo, tras Guardar la distancia, Pasándolo mal y ACG.