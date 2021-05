¿Sientes que tus emociones se desbordan?

QUERÍA PREGUNTARTE, cuándo un río se desborda ¿qué ocurre? Pues que no se puede frenar ni el desbordamiento, ni las inundaciones. Pues lo mismo ocurre con tus emociones, cuando no consigues frenar una situación tensa puede llegar a provocar un desbordamiento de esas emociones.

¿Por qué se desbordan las emociones?

Piensa en tu cerebro como si estuviese dividido en dos partes: el cerebro emocional y el cerebro racional. Cuando se produce un desbordamiento emocional, tu cerebro emocional, más concretamente, la amígdala cerebral, una pequeña estructura, se activa como mecanismo de supervivencia ante amenazas que pueden ser reales o no, y las reacciones pueden ser de huida o lucha.

Mientras esto ocurre, el cerebro racional está en pausa, no se utiliza en esos momentos de desbordamiento. En esas situaciones, una parte del cerebro racional, la corteza prefrontal, donde radica nuestra capacidad para tomar decisiones y razonamiento lógico queda desconectada.

“El cerebro emocional responde ante un evento más rápidamente que el cerebro pensante”. Daniel Goleman

¿Cómo superar el desbordamiento emocional?

Las emociones no gestionadas constituyen la base de un gran número de problemas psíquicos y/o físicos.

Si te preguntas si se puede superar el desbordamiento emocional, te diré que sí.

No se trata de controlar las emociones, pero se puede aprender a gestionarlas.

– Todo empieza con un pensamiento que ocurre justo antes del desbordamiento. Ese pensamiento provoca la emoción sin apenas darnos cuenta. Localizado el pensamiento, es importante descubrir cuál es el discurso mental que te estás contando.

– Recuerda la secuencia pensamiento-emoción-conducta, porque, aunque reconozcas el pensamiento, no podrás evitar la emoción, pero la buena noticia es que puedes hacer que esta disminuya de intensidad con haciendo una respiración profunda y con ella rodeas la emoción que quieres eliminar y al expulsar el aire, se lleva esa emoción. Con ello conseguirás que la intensidad de la emoción se suavice e incluso pueda llegar a desaparecer. Es un ejercicio que resulta muy relajante y puede ayudar a que tu corazón baje el ritmo, disminuya la ansiedad, etc.

Quizás en alguna ocasión cuando las emociones te desbordaban, alguien te dijo: “Cálmate, no pasa nada”, y eso no solo no te ayudó, más bien todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque para tu cerebro sí está ocurriendo algo y el cerebro no diferencia lo real de lo imaginario.

