Siete claves para superar el miedo al fracaso

eS POSIBLE QUE CONOZCAS a alguna persona que cuando se le pide realizar una tarea que no conoce se queda bloqueado/a, empieza a temblar, se pone ansioso/a e incluso puede terminar diciendo “no puedo”, “no soy capaz”...

El miedo es una de las emociones básicas del ser humano que nos protege de una situación de peligro.

Pero si alguien te pide realizar alguna tarea que nunca has realizado, no tiene por qué ser un problema. No te está pidiendo que pilotes un avión, ¿no? Puedes decir que no sabes cómo hacer lo que te piden pero que te gustaría aprender.

A muchas personas nos inquieta realizar tareas que no conocemos. ¿Recuerdas tu primera lección cuando sacaste el carné de conducir? No sabías, cometiste errores, pero aprendiste.

“El mayor error que puedes cometer en la vida es tener continuamente miedo de que cometerás uno”. Elbert Hubbard.

El problema surge cuando ese miedo se convierte en un miedo extremo, irracional a fracasar o a cometer errores, lo que también se llama atiquifobia.

Podemos encontrar detrás del miedo al fracaso:

– Baja autoestima

-– Disminución de la valía personal

– Miedo a lo que puedan pensar nuestra familia, pareja, amigos, sino alcanzamos la meta

– La visión negativa del futuro

– La autocrítica y el perfeccionismo

– Tener expectativas demasiado altas...

Las siete claves para ayudar a vencer el miedo a fracasar:

1- Reconocer que tienes miedo, es el primer paso para vencerlo.

2- Cambia tu manera de pensar.

Si piensas en el fracaso eso te perseguirá a todas partes. Recuerda que como pienses te vas a sentir y según te sientas vas a actuar.

3- Evita decir “no puedo”.

Se consciente de tu diálogo interno, de todo lo que te dices negativo, lo que piensas de ti porque todo ello puede estar detrás de tu miedo a fracasar.

4- No juegues a adivinar el futuro.

Anticiparte a lo que pueda ocurrir no es una buena idea, solamente hará que las cosas empeoren.

5- No pienses en extremos, no todo es blanco o negro.

No todo es perfecto o un desastre. Intenta hacerlo bien, poniendo lo mejor de ti, pero sin autoexigencia. Aprende de tus errores porque un error se convierte en fracaso cuando se repite una y otra vez sin aprender de él.

6- Ponte metas realistas y un poco desafiantes que te saquen de tu zona de confort. De esta manera, enfrentándote al miedo podrás vencerlo.

7- Por último, si te sientes desbordado/a por tu miedo, pide ayuda profesional para vencerlo porque superar el miedo al fracaso es posible.

Si quieres comentarme tu caso puedes escribirme a consulta@otiliaquireza.com y estaré encantada de poder ayudarte.