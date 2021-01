Signal o Telegram pueden acabar con el actual reinado de WhatsApp

El pasado 7 de enero, el físico y emprendedor tecnológico Elon Musk, primera fortuna del mundo según Forbes, lanzó un tuit: “Usa Signal”. Seguramente no todos sus seguidores, que ascienden a 42,4 millones, siguieron su consejo. Pero lo cierto es que una semana después, la aplicación de mensajería instantánea pasaba de 10 a 50 millones de descargas, según publicaba la plataforma en su Twitter.

En esa misma semana, Telegram, otra conocida rival tanto de Signal como de WhatsApp, también alcanzaba otro récord al aumentar en 25 millones de usuarios en solo 72 horas. Y estas cifras indicaban que el tuit de Musk no era la única razón por la que aplicaciones de mensajería instantánea diferentes a WhatsApp estaban incrementando su número de usuarios.

¿Qué está ocurriendo? Según los expertos, todo es una reacción al anuncio de WhatsApp que comenzó a circular a principios de año, en el que informaba de cambios en sus condiciones de privacidad por los que anunciaba que compartiría los datos de sus usuarios con su propietaria Facebook para usarlos en todos sus servicios.

Aceptar las condiciones antes del 8 de febrero resultaba necesario para seguir usando el servicio. Pero las reacciones de los usuarios le han hecho dar marcha atrás, y el pasado 15 de enero aplazaba la aceptación de su nueva política hasta el 15 de mayo.

Según los expertos, detrás de esta decisión se encuentra el hecho de que cada vez existe mayor conciencia de la necesidad de que se respeten nuestros datos, y el usuario empieza a ejercer su poder.

“Es muy saludable que haya gente que se plantee dejar de usar los servicios de una aplicación para evitar comprometer sus datos”, afirmó Pierre Bourdin, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.

Su opinión coincide con la de César Córcoles, también profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y director del máster de Desarrollo de sitios y aplicaciones web de la UOC, que afirmó que es una gran noticia que los usuarios sean cada vez más conscientes de su derecho a la privacidad.

“Es muy positivo que cuando salte uno de estos avisos, al menos nos planteemos qué está pasando al usar una aplicación, ya sea de mensajería o no”, afirmó.

RECHAZO. Añadió que un punto que lo demuestra es que, a pesar de que los usuarios europeos no se vean afectados por el cambio de condiciones que plantea WhatsApp al estar protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, también en el continente europeo los usuarios han dicho “basta”. Al menos, eso parecen indicar las cifras de Telegram, ya que, de los 25 millones de nuevos usuarios, el 27 % procede de Europa.

Y es que, como explicó César Córcoles, el hecho de que no nos afecte el cambio de condiciones no quiere decir que WhatsApp no recoja datos de sus usuarios, incluidos los europeos. “Lo hace desde antes de 2021, y eso va a seguir siendo igual. De hecho, WhatsApp recoge más datos que Telegram, y, a su vez, Telegram recopila más datos que Signal”, señaló, y añadió que aunque las tres necesitan datos de sus usuarios, la diferencia está en a cuántos y cuáles de ellos acceden y qué uso hacen de ellos. Eso sí, ninguna de las tres tiene acceso al contenido de los mensajes que intercambiamos.