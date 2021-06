Síndrome de Peter Pan o el miedo a crecer

¿conoces a personas adultas que se comportan como niños? Seguramente estarás ante personas con Síndrome de Peter Pan. Un síndrome que suele asociarse a hombres, sin embargo, también las mujeres pueden tener este comportamiento.

Se caracteriza por mostrar inmadurez emocional en la edad adulta. Son personas que se comportan de forma irresponsable, como si fueran niños. No acepta las normas, rehúyen de los compromisos. Incapaces de tomar decisiones, planificar metas y avanzar hacia ellas. Si algo les sienta mal, reaccionan como niños con una rabieta.

Nunca asumen sus errores y culpan a los que le rodean de sus fracasos. Son incapaces de enfrentarse a las dificultades optando por la huida, la fantasía o la mentira. Les preocupan sus necesidades, pero viven ajenos a los problemas de los que les rodean.

Con el tiempo, este tipo de comportamiento provoca una vida inestable, con dificultades para mantener relaciones y comprometerse. Son personas inmaduras, inseguras y con baja autoestima.

¿Cuál es el origen de este síndrome?

Con frecuencia, el origen lo podemos encontrar en la infancia. Donde los padres los sobreprotegieron y fueron demasiado permisivos y no ejercieron autoridad sobre ellos, ni les pusieron límites. No han conocido la frustración ni el significado de la palabra NO.

Y ya en la adolescencia y juventud, se les hizo la vida fácil. Todo ello les impidió crecer. Crecieron físicamente, pero psicológicamente son inmaduros.

Aunque aparentemente no dejan verlo, se sienten angustiados cuando se topan de frente con la vida real donde tienen que acatar obligaciones y compromisos.

Con frecuencia, los hombres con este síndrome de Peter Pan se sienten atraídos por mujeres con el síndrome de Wendy, es decir, mujeres que se encargan de todo aquello que ellos no quieren asumir y les libere de tomar decisiones.

En 1904, el escritor James M. Barrie, estrenó la obra de teatro británica Peter Pan. La historia de un eterno niño con miedo a crecer e incapaz de madurar.

Más tarde, el psicólogo norteamericano Dan Kiley, que se dedicaba a la rehabilitación de jóvenes inadaptados y con problemas, reunión una serie de comportamientos comunes entre sus pacientes (incapaces de independizarse de la familia, incapaces de encontrar trabajo estable, incapaces de consolidar relaciones afectivas maduras...), y lo denominó Síndrome de Peter Pan.

Publicó en 1983 su libro: El síndrome de Peter Pan: Los hombres que nunca crecieron.

