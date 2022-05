‘SloMo’ para todos

He vuelto por aquí. Y lástima no haber llegado a tiempo de apuntarme a la oferta de empleo de la compañía Kampaoh que ofrece un salario de 1.500 euros y gastos pagados durante un año, además de 200 euros para realizar actividades, a cambio de promocionar los más de veinte campings repartidos por toda España. Oferta válida para un creador de contenidos que quiera vivir el verano de su vida, tal y como reza el anuncio que se hizo viral en un santiamén, con la consiguiente lista interminable de candidatos.

Ya digo que enterarme estando fuera de plazo ha sido una pena, y no porque no se me ocurra alguna idea mejor para pasar el verano, que tengo unas cuantas, sino porque no hay nada que apetezca más que volver a tener vacaciones cuando se acaba de volver de ellas. ¿O esto solo me pasa a mí? Que sí, que será señal de que no fue suficiente el tiempo de asueto y todas esas cosas, pero a mí las vacaciones siempre se me pasan excesivamente rápido y se me hacen demasiado cortas.

Y LUEGO, POR OTRA PARTE, ESTÁ ESA SENSACIÓN de que cuando vuelves, aunque apenas te hayas ido, ha pasado de todo. Desde un cambio de presidente (adiós Feijóo, hola Rueda), hasta la visita de un rey emérito, pasando por un Festival de Eurovisión. Y es curioso cómo se viven las cosas desde la distancia.

En cualquier caso, de la sucesión política todavía queda mucho que hablar y se verá en el día a día, de lo del paso de Juan Carlos de Borbón por Sanxenxo y el circo mediático que se montó con ello, casi mejor que no se hable más. Y del concurso musical más antiguo de Europa, pues bueno, casi lo que vaya surgiendo, después de haber quedado claro que Chanel Terrero es una grandísima artista, que su actuación en Turín fue impecable y que vamos a tener el SloMo sonando en pista todo lo que queda de año.

Y en esta tesitura yo aprovecho para decir que por mucho que tras sus coreografías esté el norteamericano Kyle Hanagami, responsable de algunas de las más llamativas puestas en escena de Jennifer Lopez o Britney Spears, la representante española no tiene nada que envidiarle a JLo, así que los comentarios despectivos comparándola con ella que se marcaron los italianos bien se los podían haber ahorrado.

Y con todos mis respetos a Palomo Spain, más le hubiese valido a Chanel seguir tirando de las creaciones de la sevillana Carmen Farala, ganadora de la primera edición del certamen Drag Race España, que se encargó de hacerle el estilismo de la final del Benidorm Fest, una chaqueta cropped negra con pedrería y de inspiración goyesca y un mono plateado de tejido brillante con estratégicas aberturas cut out. ¿Que si me gustaba? Pues no mucho, la verdad, pero el del Maestro de la Costura nada de nada, aparte de estar tan mal pensado que hasta se lo tuvieron que tunear para poder bailar.

Y MIENTRAS PASABA TODO ESTO, la productora Etiqueta Negra volvía a llenar de risas los teatros y el Coliseum herculino con algunos de los mejores humoristas del panorama nacional, entre ellos Andreu Buenafuente, Cristina Castaño y el equipo del podcast Estirando el Chicle, encabezado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, flamantes premiados en esta nueva edición del Encuentro Mundial de Humorismo, que ya me tardaba, tras dos años cancelado por la pandemia.

También estrenaron los de Movistar Plus y Portocabo la nueva serie Rapa, de Jorge Coira, llevando a sus invitados en barco, entre ellos a sus protagonistas, Javier Cámara y Mónica López, a disfrutar de un cóctel en el Castillo de San Felipe, y falleció Domingo Villar, un grandísimo escritor y una bellísima persona a quien tuve la gran suerte de conocer en Sanxenxo, y a la que tuve en la cabeza durante días.