Sting, atracción estelar de las fiestas de Vigo, actúa hoy en Castrelos

Dos años después de lo inicialmente previsto, si no hay ningún contratiempo, Sting saldará la cuenta pendiente y ofrecerá su primer concierto en Vigo. Será en el auditorio de Castrelos, que, probablemente, esté a rebosar. La configuración del anfiteatro olívico permite que, al margen de las 5.000 entradas ya vendidas para la zona de pago, se pueda asistir gratuitamente a la de las gradas y disfrutar de un gran artista internacional sin pasar por taquilla. Los precios populares de las localidades, 12 euros, reportarán 60.000 de recaudación, muy lejos de los más de 500.000 euros que el ayuntamiento vigués tendrá que abonar por el espectáculo.

El que fuera líder de The Police, una de las bandas emblemáticas del post punk y la new wave, publicó el año pasado su último disco, “The bridge”, aunque lo mejor de su obra, lo entregó durante el siglo pasado. Junto al guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland cimentó una carrera impecable, jalonada por cinco álbumes y una despedida del grupo en la cumbre tras las millonarias ventas de Synchronicity. El espectacular arranque de su carrera en solitario en los 80, con The dream of the blue turtles, el doble en directo Bring on the night y Nothing like the sun le catapultó como gran estrella.

Los 90 fueron los de sus primeras citas con Galicia, donde ha actuado en cinco ocasiones, todas en la provincia de A Coruña: tres en A Coruña, incluido el estreno en 1991 en el Coliseum, y dos en Santiago, donde ofreció en 1993 un concierto que sirvió como bautismo del estadio de San Lázaro. Después regresó, en 2000, al Multiusos Fontes do Sar.

Hoy le acompañará, como integrante de una banda con músicos de contrastada valía, su hijo Joe Sumner, que también realizará el papel de telonero en una cita que dará comienzo a las 22.00 horas.