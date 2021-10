‘Strawberry Fields Forever’ para celebrar el 81 aniversario de John Lennon

Hace 10 años, Miguel Ríos grabó una canción beatle en una Iniciativa Solidaria para Médicos Sin Fronteras en la que participaron también Yoko Ono, Xoel López, Javier Gurruchaga, Coque Maya, Andrés Calamaro, Milladoiro, Extrema Urgencia etc etc, en un triple disco llamado “Homenaje 50 Aniversario Beatles”. Desde el primer momento Yoko Ono estuvo interesada por varias versiones y de hecho solicitó a su amigo Chema Ríos, residente en A Coruña, 10 copias del disco que se le enviaron inmediatamente. Sorprendieron muy positivamente varias versiones de los integrantes de esta Iniciativa Solidaria. Una, en especial fue la de “Strawberry Fields Forever”, canción difícil de llevar a cabo de manera brillante, por su dificultad de digna de ejecución, lo que sí consiguieron Miguel Ríos y su productor Jose Nortes. Por ese motivo, y por la insistencia de Yoko tiempo atrás, Chema y unos amigos no profesionales, todos de Galicia, hicieron el videoclip conceptual sin ánimo de lucro de la citada canción interpretada por Miguel Ríos, basado en fases de la vida de Lennon y que se estrena ahora como recuerdo del 81 cumpleaños de John, que es este sabado 9 de octubre.