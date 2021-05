$!Sur de Fuerteventura: El paraíso cercano

Con una temperatura media anual de 24 grados y escasa probabilidad de lluvia; no necesitarás más que una “rebequita” para los atardeceres si decides viajar en los meses de otoño-invierno. Las malas lenguas te dirán que en Fuerteventura siempre hace viento, y no mienten del todo, pero utilizarán un tono peyorativo que no hará justicia a la realidad. Es una isla ventosa y por eso allí tiene lugar una de la fases del Campeonato Mundial de Windsurf (suferos y surferos de fama internacional se codean con los turistas y con los habitantes de la isla en la “Carpa” al ritmo de los conciertos en la playa). Si quieres asegurarte una visita a la playa con calma chicha, con el agua del mar tranquila como un plato, ve en los meses de Septiembre a Diciembre, si te gustan los deportes de mar dependientes del viento, el resto de meses; si amas la isla como yo cualquier fecha será buena. Decidas cuando decidas ir, volverás a casa con un buen bronceado y las pilas recargadas.

La primera sensación que tendrás al entrar en Costa Calma, es que llegas a un oasis. Una carretera secundaria rodeada de palmeras hace que de repente no sepas dónde estás. ¿Derecha o izquierda? A la derecha irás a la parte de los oriundos (de nacimiento o de adopción), a la izquierda te sumergirás en una avenida llena de hoteles, bazares y alguna que otra cafetería. Dicho así puede resultar no del todo atractivo, pero el mini “bosque” que atraviesa la localidad será el lugar perfecto para tus paseos vespertinos o matutinos, según duermas más o menos.

Una vez que has aterrizado, aún tendrás unos 45-60 minutos por carretera para llegar al destino. Podrás utilizar el transporte público, alquilar un coche, o haciendo auto-stop; pero al final llegarás. A pesar de los avances que ha sufrido la isla en los últimos 25 años (una horrible autovía, cuya obra parece no tener fin, intenta desgarrar la isla de norte a sur), todavía queda la esencia hippy y libertadora (o libertina) de aquellos aventureros que decidieron, tiempo ha, volar a una isla desconocida para vivir de los “guiris” y que han hecho de Maxorata su hogar.

Llegas a la playa, y eso es lo que verás: playa sin fin, océano azul que el sol hace brillar y te cegará como no lleves unas buenas gafas de sol, y un horizonte infinito de arena y mar que recorre los 21 kilómetros que nos separan de Morro Jable. Ya está, ya te puedes olvidar de todo y desconectar, ponerte morena o moreno e hincharte a cervezas en los pocos (por suerte) chiringuitos que encontrarás. Pasea, atrévete a caminar al lado del mar y llegar a la playa de Esquinzo-Butihondo, o sigue un poco más y llega hasta Jandía, siempre podrás coger un taxi de vuelta si te has quedado sin fuerzas.

Pero no todo va a ser ir a la playa, tú y yo sabemos que nos gusta visitar y empaparnos de la cultura de los sitios que visitamos, por eso no puedes dejar de hacer alguna excursión ya sea por tu cuenta u organizada, pero no dejes de visitar Cofete, en el sur de la isla, con un acceso tan escarpado que es necesario un jeep para llegar, pero evitarás cualquier tipo de masificación, y con la Casa Winter, antiguo prostíbulo de las fuerzas alemanas en la II Guerra Mundial, donde los submarinos y su tripulación paraban a descansar, coger provisiones y algo más. La Costa de Barlovento, visitando la villa de La Pared y las Cuevas de Ajuy, donde podrás literalmente estar en una gruta de piratas, el pueblo de Betancuria (antigua capital de la Isla), el Museo del Queso Majorero en Antigua , la Casa Museo de Miguel de Unamuno y por supuestísimo, las playas de El Cotillo, pequeña localidad en el noroeste de la isla donde disfrutar del mejor pescado que habrás probado en tu vida (en el restaurante Callao o La Vaca Azul) y; si tienes suerte y has elegido bien las fechas se estará celebrando el Festival Fuerteventura en Música con conciertos en la playa, noches en tiendas de campaña y minis de cerveza a precio de cañas.