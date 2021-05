Suso de Toro, Ana Romaní, Natalia Carou y Xurxo Mariño, galardoados nos Premios Follas Novas do Libro Galego 2021

SANTIAGO. EP. O Teatro Principal de Santiago acolleu na tarde do sábado a entrega dos Premios Follas Novas, nome co que se rebautizó a Gala do Libro Galego para a súa sexta edición. Entre os 15 galardoados, dados a coñecer durante a cerimonia, estiveron nomes de autores galegos como Suso de Toro, Ana Romaní, Natalia Carou e Xurxo Mariño. Tal e como informa a organización, os Premios Follas Novas recuperaron este sábado a presencialidad dos finalistas nunha gala conducida por Quico Cadaval e á que o público tivo que asistir por ‘streaming’, debido ás restricións de aforamento marcadas pola pandemia.

En canto aos galardoados, a categoría de Narrativa recoñeceu a obra ‘Un señor elegante’ de Suso de Toro, mentres que Ana Romaní venceu na categoría de Poesía por ‘A desvértebra’. Natalia Carou fíxose co premio na categoría Xuvenil pola súa novela ‘O mal querer’, Elvira Ribeiro na de Infantil con ‘Mar de Mazá’ e Raúl Dans na de Teatro con ‘Só un home bo’.

En Divulgación científica, premiouse a Xurxo Mariño por ‘Unha mente que voa’; en Ensaio e Investigación, Aurora Marco foi recoñecida polo seu traballo ‘Irmandiñas’; e en Xornalismo Cultural, Montse do Pico polo seu traballo ao redor do mundo cultural. Na categoría de Libro Ilustrado, venceu a ilustradora Rita Gutiérrez con ‘Contrahistoria de Galicia’; en Banda Deseñada, Pablo Prado con ‘O derradeiro libro de Emma Olsen’; en Iniciativa Bibliográfica, Eva Mejutuo e Bea Gregores por ‘A lavandeira de San Simón; e en Tradución, a María Reimóndez por traducir ‘A nosa negra’ de Harriet E. Wilson.

Como premio ao Libro Mellor Editado, Marica Campo e Menchu Lamas por ‘Nós Outras’; en Iniciativa Fomento da Lectura, o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra; e en Proxecto Literario en rede, ‘Galicia encantada’ coordinada por Antonio Reigosa.

Ademais, recolleron o tres galardoes honoríficos Manuel Areas --Premio da Asociación de Librarías de Galicia--, o portugués José Luandino Vieira --como Escritor Galego Universal-- e Xulio Amigo --Premio da Asociación Galega de Editoras--.

O Premio Follas Novas é un evento organizado anualmente pola Federación de Librarías de Galicia, a Asociación de Escritoras-é en Lingua Galega (AELG) e a Asociación Galega de Editoras. Para esta sexta edición, contaron co patrocinio do Concello de Santiago, da Xunta de Galicia, da Deputación da Coruña e do Centro Español de Dereitos Reprográficos (CEDRO).

O novo presidente da Federación de Librarías, Ramón Domínguez, pronunciou un discurso no que lembrou como a crise sanitaria afectou “sensiblemente a todas as actividades vinculadas á cultura”. “Por iso, este ano estamos felices por contar hoxe (este sábado) coa presenza física dos finalistas en cada unha das 15 categorías, que representan a excelencia das nosas letras”, agregou.

Non en balde, Domínguez aproveitou a súa intervención para reclamar á Xunta “a definición na súa integridade” da lei galega do libro e da lectura, aprobada hai case 15 anos: “Consideramos esta ferramenta lexislativa un elemento que dea certeza e contribuirá ao equilibrio na cadea de valor do libro, por outra banda tan necesario nos momentos actuais”.