También Galdós para niños

Cuando hice mis primeros ensayos como profesor en el CEU-San Pablo, allá por los setenta del pasado siglo XX, dos señoritas de aspiraciones bien cuajadas y seguras llamaron mi atención; una era la nacida en Galicia, pero poco gallega, Pilar García Pinacho, que nació en la ciudad de Lugo por destino militar paterno. La otra, con dotes para cualquier hermoso empeño y la mejor poesía de amor que yo he conocido, pero dejémoslo..., he perdido la huella de sus poemas arrebatados y no aspiro a seguir... su vida italiana o española, después de la preciosa tesis doctoral que tuve el placer de leer antes que nadie como director sobre las cronistas norteamericanas que, a su manera, hicieron acto de presencia en los frentes y retaguardias de la Guerra Civil española. El hotel Florida, en la plaza de Callao de Madrid, fue un poco escenario de todo en aquellos lances.

Con Pilar García Pinacho me he pasado más de veinte años esperando -en el despacho del chalé de Humanidad del CEU, y con mi jubilación, ya en este siglo, que debía abandonar su inevitable parto galdosiano. Creí, tras mi jubilación en 2021, que la espera había terminado sin cosecha. Valió la pena esperar treinta años, jubilado ya y afincado en su tierra, que es la mía, y ha llegado, por fin, y Rosa me ha vendido el primer ejemplar de Episodios Nacionales para uso de los niños del siglo XXI, basado en la obra de Benito Pérez Galdós. Y ha sido un festín inesperado y he disfrutado como un mameluco -cuando toca mameluco- y las batallas, de Bailén a los Arapiles surgen por ensalmo de colores... Los niños de nuestro siglo XXI están de enhorabuena. ¡Brava, Piliña! Y las ilutraciones generosas de Daniel Cabrera, y las anotaciones de Fadrique Fonseca, que tuvo que esperar a su propio nacimiento y a ser mayor... ¿Cómo será Fadrique a estas alturas, escondido con sus notas y anotaciones al libro de su madre?

Y no digo más, porque, eso sí, si me meto en harina y busco la pedagogía que sale por todas las líneas, preguntando al lector por esto y lo otro, por los protagonistas y antagonistas, por el gran autorazo Galdós, que estuvo a punto de jugársela en Madrid, por entonces, a mediados del XIX, con pequeña sorpresa que no fue posible... Tendría que hablar de Baudelaire... De Charles, sí... Perdón... Echen ustedes un vistazo a mi próximo ensayo, que tiene que aparecer en dos o tres meses máximo... Tenemos verano para rato... Qué le vamos a hacer: a la belleza del conjunto de Piliña García Pinacho, sin duda le sentará bien el “ensayote” que hoy aliviaré y que se titulará La aceptación del tiempo presente.