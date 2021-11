Tania Bruguera, nuevo premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021

Madrid. Tania Bruguera se ha alzado este jueves con on el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021, que entrega el Ministerio de Cultura y Deporte y que está dotado con 100.000 euros.. Galardonan su carrera por su trabajo artístico con sello político y reivindicado, que le han convertido en voz crítica contra el Gobierno de La Habana. Por eso este galardón sabe doblemente bueno: “Es -afirma- un zarpazo contra el régimen cubano”.

El galardón, explica en una entrevista telefónica con Efe, es un reconocimiento a su carrera -siempre cerca de la performance- pero también a todos los artista cubanos que, “pese a la represión y el abuso”, siguen trabajando “de forma honesta y pensando en el bien del pueblo cubano”.

Ha desplegado sus perfomances en la Sala de Turbinas de la Tate o en el MoMA, se marchó hace unos meses de Cuba para trabajar como profesora asociada en la Universidad de Harvard. Aceptó el trabajo, indica, a cambio de que liberaran a un grupo de presos en la órbita del 27N, un grupo de intelectuales críticos con el régimen de la isla al que pertenece y cuyos integrantes han sufrido “una tremenda represión política, a veces inhumana”.

Ella misma estuvo varios meses en arresto domiciliario y la han detenido en numerosas ocasiones, pero pese a ello no descarta volver a la isla: “Nunca he dicho que me fuera a ir permanentemente, el Gobierno cubano está malacostumbrado a disponer de la vida de los cubanos, yo no voy a acatar su inconstitucionalidad”.

La artista cubana valora muy positivamente el hecho de que una institución gubernamental española le haya concedido un premio de esta talla, aunque reconoce que cuando ha recibido la llamada del ministro español de Cultura, Miquel Iceta, pensaba que le estaban gastando una broma.

“Todos los gobiernos del mundo deberían de tratar al Gobierno cubano como lo que es, una dictadura”, asevera. Bruguera está convencida de que, hace años, el régimen castrista habría hecho todo lo posible para que no se le diera el premio. CELIA SIERRA (EFE)