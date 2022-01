Tanxugueiras ganan para el público pero no entre el jurado: la palabra “tongo” inunda las redes

Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro. A veces tres nombres, tres personas, pueden representar a todo un pueblo, a ellas y a ellos, a mi abuela que hablaba galego y a mi abuela que falaba castelán, siendo ambas partícipes de la misma foliada... por eso mismo, Tanxuguieras, con T de Terra. La canción finalista del Benidorm Fest que no representará a España en Eurovisión sí representa causas en las que muchos creemos. Para el jurado, ellas fueron las quintas, y Chanel la primera, puesto que al sumar el voto del público (demoscópico y televoto, que dieron por ganadoras a Tanxugueiras) dejaron a la candidata cubana como triunfadora con destino a Eurovisión, a Rigoberta Bandini, gran favorita, de segunda, y a las gallegas en el tercer puesto. En medio, el presente de Tanxugueiras, que van a ir a más porque su música no se detiene en Benidorm.

Las cantareiras gallegas se crecieron durante su actuación en la final, mejorando su puesta en escena, ganando en presencia, con más planos para voces con la garra de millones de mujeres y de hombres de un rincón de la Tierra llamado Galicia o Galiza, que tanto tiene y cuya ausencia te quema en el alma, como sabe bien esta terra donde no hay una sola familia que no sepa que en el mundo “non hai fronteiras” como no hay dolor que cure la emigración de ayer, de hoy, ¿de mañana?

Xosé A. Touriñán, uno de los reyes de la comedia, tuiteaba anoche: “Vaaamooos!!! Vivaaaa Galiza!!!”. Y Ana Peleteiro¡, medallista olímpica en triple salto, también daba vuelo a un chío en favor de Terra: “Tanxugueiras a Eurovisión por favor os lo pido”. James Rhodes,, un músico británico afincado entre nosotros porque no hay fronteras que separen el cariño del mapa de cada quien para dar con su lugar en el mundo, escribía ayer: “Podedes imaxinar que son un gran fan de calquera canción con letra galega Tanxugueiras. Dúas formas de música entrelazadas en harmonía”.

Y todo a lo largfo de una gala en directo desde La 1 de TVE, de nuevo con tres presentadores: Inés Hernad, Maxim Huerta y Alaska, la primera bien valiente al presentar con fraseos en galego a Olaia Aida y Sabela, tres que ayer, más que nunca, eran tres millones (casi los habitantes de Galicia).

La retransmisión tuvo como invitados a Pastora Soler, Nia y Nyno Vargas. “No hi ha fronteres , No hay fronteras, Ez dago mugarik, Non hai fronteiras” . Esas frases que forman parte la letra de Terra definen bien por qué la música es la más universal de las artes. Tanxugueiras saben que o mañá comeza hoxe mesmo. El jurado se pierde la foliada.

ARDEN LAS REDES. Nada más acabar el concurso fueron numerosos los mensajes de ‘tongo’ en redes sociales. Muchos tuiteros se mostraron indignados al entender que el pueblo quería que Tanxugueiras fuesen a Eurovisión.

FELICITACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al trío Tanxugueiras por su “trabajo excepcional” en el Benidorm Fest para que “muchos sintieran” que “una muiñeira y en gallego” podía representar a España en el Festival de Eurovisión de 2022. A través de su cuenta de Twitter concluir la gala de Televisión Española (TVE), en la que Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro quedaron terceras a pesar de ser las favoritas del público, el mandatario gallego ha asegurado que “lo conseguido es mucho”. “En el Benidorm Fest demostrasteis que no hay fronteras. Emocionasteis a gente de fuera de Galicia y conseguisteis que muchos sintieran que 'Terra', una muiñeira y en gallego, puede representar a España en Eurovisión”, ha escrito Feijóo en el tuit.