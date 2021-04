Temas que se desinflan en la barra del bar y otras historias de las que hablar

No sé si el tema Rociito continúa suscitando los mismos datos de audiencia, que ni en eso la sigo, la verdad, pero desde luego, tengo claro que ya no hay monotema y la cabeza de Miguel Bosé y la despixelación pactada de Julia Janeiro se están ganando un hueco con todas las de la ley en las conversaciones de bar. Y eso que la jugada de emitir la docuserie (cuando ya estaba calentita y al punto) a la par que Supervivientes y todo lo que conlleva, con su evidente cruce de protagonistas, estaba abocada a hacer desayunar, comer, merendar y cenar al personal con los mismos personajes televisivos. Y no solo para quienes ven la televisión, porque cuando los medios de comunicación, las redes sociales y los políticos se hacen eco de un tema, ya no hace falta ver ningún programa para saber de qué va.

En cualquier caso la polémica estuvo servida desde el minuto uno, empezando por los temas que trata, como el supuesto intento de suicidio y los posibles malos tratos, a por cómo lo hace, obviando sentencias judiciales, informes médicos profesionales, la presunción de inocencia o la falta de respeto a la intimidad de un joven con discapacidad. Y de todo ello ha salido la primera petición al Ministerio de Justicia en change.org para retirar el programa, por “el daño que está haciendo a las “mujeres víctimas de maltrato”, y a todas las personas sensibles a esos temas tan sumamente delicados”. Un programa al que Elena Mencía califica de “circo, donde unos jueces de la farándula hacen un espectáculo de algo tan grave como la violencia contra las mujeres”.

Estoy absolutamente convencida de que la petición no saldrá adelante, pero ojalá sirva al menos para hacer reflexionar sobre esas y otras cuestiones tan importantes que se han quedado apagadas tras las lágrimas a cámara del showbusiness.

Al menos, en mis pandillas de WhatsApp (afortunadamente) el tema Rociito se ha ido desinflando bastante. No sé si por saturación, puro hastío o porque llevamos una semana en la que no paran de llegar noticias que nos interesan mucho más.

EL BAILE DE LAS VACUNAS, POR EJEMPLO, que lamentablemente no es el título de la nueva canción del verano de Georgie Dann aunque bien lo parezca, sino el caos que está siendo el plan de vacunación por las decisiones políticas y la forma de comunicarlas. Ahora las hay, ahora no; ahora para este tramo de edad, ahora mejor para este otro; ahora dejamos de ponerlas, ahora volvemos a ponerlas... y así hasta plantearse incluso la posibilidad (por lo visto sin consulta previa a la comunidad científica, para qué) de combinar dos dosis de diferentes laboratorios, digo yo que en plan Tom Cruise haciendo de barman en la película Cocktail.

En fin, que el tema vacunación y medidas restrictivas (endurecimiento vs relajación; a favor y en contra de cada una de ellas) no falta en cualquier grupo de WhatsApp que se precie, con la coletilla final de aquello de “ver la luz al final del túnel”, que es una de las frases estrella de mis amigas, junto a la de “salvemos la navidad”, la semana santa y todas las fiestas de guardar.

Sinceramente, yo solo espero que llegue el día en que podamos tomarnos unos vinos riéndonos de todo esto porque ya haya quedado lo suficientemente atrás.

MIENTRAS TANTO, ME EMPEÑO EN PENSAR QUE LA VIDA SIGUE; con sus cambios, con formas diferentes de hacer las cosas, con sus limitaciones... sigue y ahí está. Me lo demuestra la cantante Carol Butron, que ayer mismo estrenó single en Mundosonoro; el psicólogo Daniel Caamaño y la dietista María González, de la clínica Mar Gondelle, que el próximo 23 de abril hablarán de Hambre real y hambre emocional en una charla sobre psiconutrición; los actores Luis Iglesia y Marcos Orsi, que llevarán el sábado su Conexión Pinguín a Vimianzo, o Marta Doviro, que estará el domingo en el Urban Market Mahou de Vigo invitando al público a reír con su monólogo Memorias dunha rapasa da costa. Porque no hay eventos como antes, pero hay, y eso es lo importante.

PRUEBA DE ELLO HA SIDO LA ÚLTIMA GALA DE LOS MESTRE MATEO, dirigida por Tito Asorey y con Lucía Veiga como presentadora, que se celebró (a mí el simple hecho de que la hubiese ya me hizo feliz) ante 150 personas y que contó hasta con música en directo, en concreto la de De Vacas, que solo por escucharlas ya merecía la pena que se hiciese. No me pueden gustar más, así lo digo.

Y me encantó también ver un photocall de buenas intenciones de glamour y muchas marcas gallegas detrás como Leocadia Studio, de Marta Arnoso; Juana Rique, de María y Ana Verde; Boüret, de Vanessa Datorre; Elsavadeboda, de Paula Pérez; Javier Quintela o De los Aires, de Jona Camacho, que firmó el vestido de María Mera con estilismo de Natalia Alcayde y maquillaje de Titta di Berg para celebrar que su serie O sabor das margaridas está que lo peta y más en Netflix.

Falta por ver ahora lo que da de sí en mi pandilla el tema Ofelia Hentschel en Masterchef, pero me da que voy a tener unas sesiones de aperitivo de lo más entretenidas.