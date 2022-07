En Thor: Love and Thunder, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Taika Waititi ensalza a Natalie Portman como Thor en ‘Love and Thunder’: “Es importante que haya más superheroínas”

Thor: Love and Thunder es el tercer largometraje que dirige Taika Waititi para una compañía de Disney, tras haber realizado Thor: Ragnarok para Marvel y Jojo Rabbit para Searchlight Pictures, además de haber dirigido un episodio de The Mandalorian para Lucasfilm.

‘La batalla del lago Changjin’. Invierno de 1950. En la gélida región del lago Changjin de Corea del Norte, comienza una sangrienta batalla entre Estados Unidos y China. Pese a las condiciones climatológicas extremas, la falta de alimento y la gran diferencia de armamento, las tropas chinas avanzan con espíritu intrépido y voluntad de hierro en la que fue una de las batallas más violentas de la Guerra de Corea.

Tsui Hark, Dante Lam y Chen Kaige dirigen este épico film en el que se sublima su parte propagandística con un acercamiento tan físico como anímico a ese grupo de voluntarios chinos que entraron en Corea para ayudar a la facción comunista a plantar cara al ejército de Estados Unidos.

‘en el filo’. Cuenta la historia de las dos mejores esgrimistas de Rusia. Alexandra es la número uno de la esgrima mundial. Solo el oro olímpico se interpone entre ella y la historia. Pocos meses antes de la competición son muchos los que dan por descontado su triunfo, pero ni Alexandra ni su entrenador han contado con la impetuosa llegada de Kira, una introvertida joven de 19 años que, a pesar de su estilo audaz y falto de técnica, ha logrado situarse en el umbral de la élite. Comienza así un duro enfrentamiento dentro y fuera de los torneos. Mientras el mundo de la esgrima contempla asombrado ese duelo implacable, Alexandra y Kira saben que su rivalidad amenaza con llegar demasiado lejos. Película dirigida por Eduard Bordukov con Svetlana Khodchenkova, Stasya Miloslavskaya, Sergey Puskepalis y Aleksei Barabash, entre otros.

‘Benediction’. Siegfried Sassoon fue un hombre complejo que sobrevivió a los horrores de combatir en la I Guerra Mundial y fue condecorado por su valentía, pero a su regreso se convirtió en un firme crítico de la continuación de la guerra por parte de su gobierno. Su poesía se inspiró en sus experiencias en el frente occidental y terminó siendo uno de los principales poetas de guerra de la época. Idolatrado por aristócratas y estrellas del mundo literario y escénico londinense, mantuvo relaciones con varios hombres mientras intentaba aceptar su homosexualidad. Al mismo tiempo, roto por el horror de la guerra, hizo de su viaje vital una búsqueda de la salvación, tratando de hallarla en la conformidad del matrimonio y la religión.

Obsesionado con el tiempo, la memoria y la poesía, Terence Davies (Liverpool, 1945) continúa explorando esos temas en Benediction, película en la que indaga en la vida y tormentos del poeta británico Siegfried Sassoon (1886-1967).

‘a-ha, la película’. A-ha es el mayor éxito pop de Noruega y su éxito Take On Me sigue siendo una de las canciones más reproducidas del último milenio. Todos recuerdan su videoclip icónico y la banda sigue llenando estadios en todo el mundo, creando magia en el escenario con su música atemporal. Recorren el mundo juntos pero viajan y se mantienen separados entre bastidores. Solo se encuentran en el escenario, mientras hacen lo único que aman. Esta película retrata de cerca la desafiante dinámica creativa y personal de un grupo de tres personalidades fuertes. Esta es una historia de buena música, grandes ambiciones, amistad rota y tal vez, perdón.

‘mali twist’. Ambientada en el Mali de los años 60, cuando los jóvenes de Bamako bailan el rock and roll recién importado de Occidente y sueñan con una renovación política, Mali Twist se centra en los personajes de Samba y Lara. Samba, un joven socialista, se enamora de la enérgica Lara durante una de sus misiones en la selva. Para escapar de su matrimonio forzado, ella huye en secreto con él a la ciudad. Pero el esposo de Lara no lo permitirá y la Revolución pronto les acarreará dolorosas desilusiones mientras sueñan con un futuro juntos. Guédiguian se une al galardonado guionista Gilles Taurand para explorar un aspecto poco conocido de la historia de Mali con esta poderosa historia de amor en un país dividido entre tradición y revolución.