Tienda ‘online’ para ropa de estilo urbano ‘street wear’

Alejandro Sánchez Aguión, alumno de Diseño Gráfico en A Coruña, y su amigo y socio Ismael Ameneiros Talegón, estudiante del Grado de Economía (en inglés) por la Universidad de A Coruña, ambos de dieciocho años, han creado una página web de ropa street wear. Desde Only Two Brand, comercializan sus productos bajo la marca Only Two. “Queremos mostrar nuestra variedad de diseños, fruto de la imaginación e inspiración en las colecciones que presentamos en www.onlytwobrand.com”.

Así, de esta manera y con un espíritu emprendedor que nace de la creatividad y de las ganas de hacer cosas, a pesar de su juventud arriesgan y dan ejemplo estos dos buenos amigos con un negocio, el de la venta de productos por internet que cada vez crece más.

“Formamos un equipo al que hemos sumado al proyecto a otros compañeros que también aportan su experiencia, como Iago Fernández, diseñador de interiores, y Gonzalo Guerra, diseñador gráfico.

Only Two es la marca de ropa que con diseños diferentes forman la colección Only Two Brand, que se compone de cuatro colecciones diferentes dirigidas a un público joven que viste con un estilo casual. Es un estilo de ropa que se convirtió en global en la década de 1990. Creció a partir de la moda hip hop de Nueva York y, finalmente, la cultura del surfskate de California, para abarcar elementos de ropa deportiva, punk y moda callejera.

“Durante los duros meses de confinamiento en la actual pandemia decidimos crear este proyecto empresarial que, por encima de todo, nos aporta conocimiento, experiencia y compromiso con el trabajo en equipo, además de valorar el esfuerzo y la recompensa de crear las colecciones con mucha ilusión”, explican.