Touriñán, David Amor e Carlos Blanco a Santiago co ciclo ‘Comicamente’

··· O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, incidiu nas actuacións culturais como espazos seguros, nos que se seguen estritos protocolos sanitarios e coa seguridade do público sempre por diante. Xunto ao Goberno galego, apoian esta nova iniciativa as empresas Gadis, Deleite e Estrella Galicia.

··· O ciclo arranca xa o vindeiro 31 de xullo no Campo das Barcias do Carballiño, con Carlos Blanco, Carmen Méndez e mási David Perdomo . Xa o 6 de agosto, Carlos Blanco, Luis Piedrahita e Xosé A. Touriñán actuarán na ETEA de Vigo e, o 7 de agosto, Blanco, Piedrahita e Suevos no Parque da Xunqueira de Vilagarcía. E Marita Martínez, Federico Pérez e Xosé A. Touriñán levarán o humor á praza Fonte de Ramos, en Sanxenxo o 13 de agosto. Na seguinte semana, o 20 de , a Alameda dos Remedios de Mondoñedo será o escenario para Celso Sanmartín, Ledicia Sola e. Touriñán, mentres que o 21 a explanada do Recinto Feiral de Pontevedra o será para Amor, Blanco e Touriñán, todos eles protagonistas do ciclo.