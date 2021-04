“Traballar con Isaac Díaz Pardo era moi estimulante, implicábase ata acadar a excelencia”

Para vostede, que foi un colaborador moi estreito de Isaac Díaz Pardo, que significado ten a súa figura?

Para min foi un privilexio ser colaborador de Isaac Díaz Pardo no Instituto Galego de Información, a factoría cultural do Grupo Sargadelos. Isaac é un personaxe irrepetible, dotado dunha inmensa aptitude intelectual e creativa e dunha enorme capacidade de traballo.

Como era traballar con el? Pode recordar algunha anécdota?

Traballar con el era moi estimulante. Perfeccionista coa calidade dos traballos a realizar, aínda que fosen encargos que nos facía, implicábase neles ata acadar a excelencia. Eramos, como el dicía, compañeiros de traballo.

Cun concepto de vida totalmente espartana, a finais da década dos 80 establecu no Instituto Galego de Información (IGI), en San Marcos, a súa oficina máis estable e a súa residencia habitual durante máis de 20 anos. Quería facer do IGI o Instituto de Investigación e Deseño co que o Laboratorio de Formas completaba as tres frontes ideadas por Seoane e Díaz Pardo -arte, industria e comunicación. Para o ideario do IGI, o importante era apoiar todo tipo de información e comunicación para servir a Galicia e as causas xustas. E Isaac traballaba e vivía no IGI porque como motor desa idea e piloto da nave, consideraba que tiña que estar permanentemente a pé de obra.

Que pisada deixou en Galicia?

O máis destacado do seu legado son as causas xustas que defendeu incansablemente, a loita pola dignidade das vítimas da Guerra Civil e dos exiliados e o sentido ético que lle imprimiu as empresas que creou, afastadas de calquera tentación especulativa. A interminable relación de emprendementos que se sucederon a partir dos anos sesenta no Castro, en Sargadelos e nas Galerías espalladas por Galicia, fainos pensar que sendo privadas, as empresas creadas por Isaac funcionaron con criterios de empresa pública orientada a fins socioculturais colectivos.