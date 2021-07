Última temporada de ‘The Walking Dead’

Horas después de que las primeras imágenes de la temporada final de The Walking Dead se hayan presentado en la Comic Con de San Diego, FOX ha anunciado que el próximo 23 de agosto a las 22.00 horas estrenará su primer episodio en España.

Además, la madrugada anterior al estreno, los fans podrán disfrutar en FOX del primer episodio en versión original con subtítulos en español, de manera simultánea a su estreno en Estados Unidos (a las 4.00 hora de España).

Tras 10 años de emisión, The Walking Dead se ha convertido en una de las series más icónicas de la televisión en Estados Unidos. Esta última entrega estará formada por 24 episodios que se emitirán todos los lunes en el canal. Basada en la serie de cómics escrita por Robert Kirkman y publicada por Image Comics, The Walking Dead es una producción de AMC Studios producida por Scott M. Gimple, por la showrunner Angela Kang y por Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera y Denise Huth.

Pese al final de la serie, la cadena prepara otro formato escindido en torno a los personajes de Daryl y Carol. El universo creado por AMC en torno a The Walking Dead cuenta ya con la serie Fear the Walking Dead y con The Walking Dead: World Beyond, sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombi.

En esta temporada Maggie (Lauren Cohan) ha logrado controlar su terror psicológico por las cosas que ha visto y hecho con el fin de seguir adelante y está más que decidida a luchar por un futuro para su hijo, informa Efe.