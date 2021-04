Un Día del Libro en el que la poesía y Francisco Brines fueron protagonistas

··· Con motivo do Día do Libro, o Servizo de Publicacións e Inter-cambio Científico da USC anuncia un desconto especial do 15 % en todos os seus títulos para as compras que se realicen en liña na Libraría Dixital da USC entre os días 23 de abril e 7 de maio, desconto que se aplicará de xeito automático no mo-mento da compra. Esta iniciativa realízase “de cara á sempre necesaria promoción do libro e a lectura”, tal e como explicou o responsable do servizo de Publi-cacións da USC, Juan Luis Blanco Valdés.