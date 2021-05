SANTIAGO. Un mes después de su presentación, Un hombre que se parecía a Cunqueiro sigue cosechando elogios. El libro de José María Besteiro, que salió avalado por menciones positivas de autoridades de la literatura y el periodismo como los escritores Jaime Bayly ( “una joya rara, una pequeña maravilla”) y Juan Cruz ( “un libro que lleva el apetito de leerlo desde la primera página “) así como por periodistas como el director general de la Cadena Ser, Daniel Gavela (”un libro sabroso sobre un goloso de la vida”) , y Luis Ventoso, articulista de ABC, sigue sumando reseñas y alabanzas de autores consagrados. Así, por ejemplo, Andrés Trapiello, autor del monumental Madrid y muy de actualidad por haber lanzado su propia editorial para publicar sus diarios, califica el libro como estupendo y ha escrito que es una biografía diferente en su columna semanal de El Mundo.

“Me hace especial ilusión que le haya gustado a Trapiello porque su libro Las armas y las letras es definitivo en mi historia como lector. Gracias a él pude conocer a autores que antes había rechazado por prejuicios ideológicos” dice Besteiro, quien también añade: “también recuerdo con especial cariño la época de Andrés como editor. Gracias a él, por ejemplo, descubrí la obra de Rafael Sánchez-Mazas. Rosa Kruger y Las aguas de Arbeloa son dos libros deliciosos.”

César Antonio Molina, ex ministro de Cultura y uno de los mayores especialistas en Cunqueiro, también ha calificado el libro de Besteiro como una gran biografía.

“A él se deben la mayor parte de las recopilaciones de artículos publicadas por Tusquets y que para mí fueron definitivas. Yo conocía todas las obras de ficción de Cunqueiro, pero por mi edad no había podido acceder a la mayoría de sus artículos, y fue al llegar a Madrid, en los años ochenta, cuando César Antonio, cuyo padre y cuyo tío eran grandes amigos de Cunqueiro, empezó a recopilar toda su obra periodística, que estaba desperdigada y no había sido puesta en valor. Que Molina y Trapiello tengan una buena opinión sobre mi libro es un regalo inesperado y un pequeño milagro.”

La radio también ha apostado por el libro. Por citar sólo dos ejemplos, La ventana, el programa de la Cadena Ser que dirige Carles Francino, y Galicia por Diante, de Radio Galega, que dirige y presenta Kiko Novoa, también lo ha recomendado. Otro tanto ha ocurrido con el escritor Alfredo Conde. “Conde, Alcalá y Carlos Casares eran la Santísima Trinidad de mi adolescencia lucense, así que todavía no me lo creo. Que le guste a Alfredo me llena de orgullo. Estaba justamente acabando de releer su obra sobre el Marqués de Sargadelos, porque ahí creo que hay una película, y de repente me encuentro con que recomienda mi libro en un artículo. A eso se le llama serendipia”, asegura Besteiro.

Pero hay más. El publicista Miguel Conde escribió que se trata de un libro luminoso, audaz, valiente, sorprendente, profundo, trepidante y sagaz, y el periodista Nacho Capeáns, por su parte, aseguró que es un libro excelente y una obra de finísima orfebrería.

Besteiro también valora muy positivamente los mensajes personales que ha recibido del empresario Adolfo Domínguez y del periodista Juan Soto, dos de sus grandes referencias personales y vitales, y le hace mucha ilusión que en alguna librería andaluza su libro comparta expositor con García Márquez y Vargas Llosa, tal y como cuenta el Diario de Sevilla.

Semanas después de que periódicos nacionales como El País y ABC recibieran a toda página Un hombre que se parecía a Cunqueiro, TVE también le dedicó espacio en su Canal 24 horas con una entrevista que Antonio Gárate le hizo a José María Besteiro.