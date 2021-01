Una década de ‘21’, el álbum de la artista Adele que hizo historia desde el sótano de un restaurante

MÚSICA. Cuando Adele escribió los primeros versos de Rolling in the deep en el sótano de un restaurante chino de San Francisco no sabía que, años más tarde, su disco 21 le cambiaría la vida y se convertiría en un clásico atemporal de la historia de la música, batiendo todos los récords.

Sin más pretensión que la de hablar del amor sin filtros y dar rienda a los sentimientos provocados por una reciente ruptura, la gran capacidad compositiva de la cantante hizo el resto, convirtiendo a 21 en una obra maestra del pop contemporáneo que, una década después de su estreno, sigue siendo el disco más vendido del siglo XXI.

Después de un destacado debut con 19, que contenía joyas como Daydreamer, Hometown Glory, Chasing Pavements o una celebrada versión del Make you feel my love de Bob Dylan, la británica se enfrentaba al gran reto de muchos artistas: su segundo álbum y el riesgo a que no sea igual que el primero. La misma sensación de miedo que probablemente también sintió en su primera aparición televisiva, frente a estrellas como Björk o Paul McCartney, y de un joven periodista y crítico musical, Ian Wade, que trabajaba entre bambalinas y recuerda en una entrevista con Efe cómo se hizo instantáneamente “fan” de la joven desde ese instante.

Unos años después fue precisamente él quien tuvo que reseñar 21 para la BBC tras su lanzamiento en 2011, cuando admitió que el disco de Adele era “tan maravilloso que estás obligado a levantarte y aplaudir tras la primera escucha”, ya que lo sintió “inmediatamente familiar” y vaticinó que “iba a arrasar” con todos los premios.

La combinación resultante de las melodías clásicas y atemporales del disco 21 como Someone like you, el blues sureño que se atisba en I´ll be waiting, o la bossanova que aporta color al Lovesong de The Cure, junto con una producción de calidad, y unas letras con las que todo el mundo pudo sentirse identificado... fue realmente todo un éxito. EFE