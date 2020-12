Una lista interminable de lecturas maravillosas con premio

No falla. Uno sabe que acaba el año cuando empieza a ver y a hacer listas de todo y por todas partes, fruto de esa especie de empeño un tanto extraño por repasar lo que ha sucedido en los últimos doce meses. Así que nos afanamos en hacer inventario de los discos, películas y libros que han salido a la calle o hemos escuchado, visto y leído, y toda clase de acontecimientos habidos y por haber que han sucedido. Yo todavía no sé muy bien el por qué de ese empeño que tenemos en resumir lo que de alguna forma ha sido la vida durante un año, pero el caso es que hacemos más listas de cosas variopintas en los últimos quince días de diciembre, que de la compra para ir al supermercado durante los once meses anteriores.

Y supongo que no seré la única a la que le pase esto, pero si a mí me preguntasen cuáles han sido mis lecturas de este año, no puedo por menos que hacerle un hueco al Boletín Oficial del Estado y al Diario Oficial de Galicia, aunque solo sea porque en los últimos meses los he ojeado más que el Hola, el Vanity Fair y el Vogue juntos. Al margen de eso, tengo que decir que en este año he leído libros que me han encantado. Mucho. Aunque también es cierto que a mí con ellos, me pasa como con los viajes; es difícil que no me gusten, porque ya me ilusionan tanto a priori, que leo y viajo desde el minuto uno con el pleno convencimiento de que es lo mejor del mundo. Y a decir verdad, rara vez me parece que no lo es.

Así que este año he coleccionado un montón de lecturas preferidas, pero todavía me quedan unas cuantas que tengo fichadas y que espero añadir antes de que acabe el año, como Historias De Mentes, de Arantza Portabales, que por cierto estará mañana firmando ejemplares en la librería Lume de A Coruña, y el sábado en Cronopios Compostela, o Illa Decepción, que le ha valido el Premio Narrativa Breve Repsol a su autora, la compostelana Berta Dávila, quien lo recogerá esta misma tarde en Santiago, en un sencillo acto al que asistirán el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la subdirectora de Relacións Institucionais de Fundación Repsol, Arantza Hernanz, y el director xeral de Editorial Galaxia, Francisco Castro.

HE DE RECONOCER QUE LO PRIMERO QUE LEÍ DE BERTA DÁVILA fue su maravillosa novela O derradeiro libro de Emma Olsen, también galardonado en su día con este mismo premio y con el Ánxel Casal al mejor libro de ficción, y que además le valió para ser reconocida, creo que con toda la justicia del mundo, como Autora del Año en 2013 por la Asociación de Escritoras-es en Lingua Galega (AELG).

Y desde ese relato tan emocionante, emotivo y magistralmente construido, he viajado yo hasta sus primeras obras, Bailarei sobre a túa tumba y Corpo baleiro, un bonito poemario que me gustó mucho y que recomiendo a menudo.

COMO TAMBIÉN ACONSEJO LEER ‘EL CUSTODIO DE LOS LIBROS’, DE RODRIGO COSTOYA, con la que el escritor se alzó con el IX Premio Internacional de Novela Histórica Cidade de Úbeda, y cuya fiesta de lanzamiento se celebrará el próximo 20 de diciembre en La Galiciana, con el acompañamiento musical de Dj Custodio. En realidad será una pequeña y muy controlada reunión de amigos y lectores en el enorme local del Ensanche, con aforo muy limitado y todas las medidas de seguridad pertinentes, pero yo he de reconocer que ha sido ver la palabra fiesta en la invitación y darme ya un subidón de alegría. Y visto lo visto en el DOG con lo que viene, hasta estoy por ponerme las lentejuelas de fin de año y adelantar la Nochevieja llevando 12 uvas y la bolsa del cotillón.