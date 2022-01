“Una persona con necesidades especiales no es solo una persona con discapacidad intelectual”

El 10 de diciembre de 1948 el derecho a la educación adquiría un carácter universal tras una histórica asamblea de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Hoy, 73 años más tarde, celebramos el Día Internacional de la Educación. Pero ¿recibimos todos la educación que merecemos? ¿Es el sistema educativo un lugar cómodo para todo el mundo?

Rubén Mateos, profesor y director del CEE Nuestra Señora de Lourdes en Aspronaga, dirige uno de los centros de educación especial de Coruña. Llegó aquí por casualidad, sabiendo del centro por primera vez el día que entregó el currículum. Sin embargo, enseguida supo que se trataba de un gran descubrimiento:

“Para mí fue un descubrimiento, me parece increíble que haya aprendido tanto de cuestiones básicas de la vida. La mayoría de mis alumnos tienden más a lo positivo, a la comedia y a lo feliz, que lo contrario. Ir a clase para alguno de ellos es lo mejor que les puede pasar y yo recuerdo ir a clase sin estar colmado de felicidad”.

Desde que cruzó por primera vez esas puertas, han pasado ya 26 años. Pese a esto, su buena relación con los alumnos y la normalidad con la que conviven sigue intacta. Eso sí, nuevas necesidades han surgido en él como docente: “Me han transmitido la necesidad de que el cole luche por sus derechos para que todos tengan las mejores oportunidades posibles”. Y es que, aunque es consciente de que ahora nadie se cuestiona los derechos de sus alumnos, también sabe que “esto no significa siempre que las oportunidades hayan aumentado”.

Los centros Aspronaga se diferencian de los ordinarios en que todos los alumnos tienen una discapacidad intelectual. Algo que hace que los contenidos se adapten a las capacidades del alumno, los ratios sean más pequeños y el personal esté técnicamente especializado para dedicarse a este tipo de enseñanza. Características que podrían darse en un centro ordinarios pero que, por motivos económicos, no se dan:

“La separación en centros especiales y ordinarios surge de un tema económico. Podría hacerse la misma labor en otro centro, pero los ratios tendrían que ser bajos, los espacios adaptados y los horarios flexibles. La educación inclusiva es costosa”. Por este motivo, alumnos que podrían haberse mantenido en el sistema educativo ordinario no han podido hacerlo.

Así lo explica Rubén, que pone el foco en la educación postobligatoria: “Mientras tengamos estas estructuras es muy difícil llevar a determinados alumnos a buen puerto. Resolvemos, más o menos, la parte obligatoria de la educación, pero estos alumnos también necesitan postobligatoria, que es lo que nos acerca a todos al mercado laboral”.

Desde el CEE Nuestra Señora de Lourdes la lucha porque los alumnos tengan una vida independiente está en el día a día. Tanto es así que los contenidos son flexibles y se adaptan a las demandas de empresas que, más tarde, pueden brindar una salida laboral.

Y es que este centro “está abierto a todo el mundo”. Algo que puede ayudar a muchos a acercarse a un mundo sobre el que todavía tenemos muchos prejuicios: “Podemos ayudar a entender que este mundo no es tan diferente, que no es tan complicado. Yo creo que suele ser una visita que no deja indiferente”, explica Rubén.

“Una persona con necesidades especiales no es solo una persona con discapacidad intelectual. Es una persona que tiene dificultades en el aprendizaje, que está desmotivada, que tiene un problema en casa y el instituto es totalmente secundario... todas esas personas, son personas con necesidades de apoyo”. Tal vez hoy, Día Internacional de la Educación, sea un gran día para darse cuenta de ello.

PAULI GONZÁLEZ DÍAZ