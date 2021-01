Una selección de cortos gallegos participan en el Festival de Court Métrage de Clermont-Ferrand

Una selección de cortometrajes gallegos viaja a Francia en los próximos días para participar en el Festival de Court Métrage de la ciudad gala de Clermont-Ferrand, que adapta este año su formato a la pandemia con una edición que se desarrollará íntegramente por Internet.

El certamen francés será la primera parada de la versión renovada y ampliada del catálogo ‘Shorts from Galicia’, recopilado cada año por la Administración autonómica para promocionar el audiovisual gallego en el mundo del cortometraje.

En la selección de este año 2021, que se estrenará en una de las citas de referencia para las producciones de este formata, destacan tres cintas que concurren en tres de las categorías más destacadas del festival de Clermont-Ferrand.

El audiovisual gallego estará representado en la competición internacional por la cinta ‘Os corpos’, en la que Eloy Domínguez aborda desde el documental el universo de los carnavales ourensanos.

En la categoría ‘Labo’ habrá dos producciones gallegas. Por un lado, los organizadores eligieron el documental experimental de Xacio Baño ‘Augas abisais’, que estará acompañada por otra producción gallega, ‘Homeless Home’, con la que Alberto Vázquez obtuvo el premio del jurado en el festival de Annecy (Francia).

‘SHORTS FROM GALICIA’

Estas tres piezas está incluidas en el catálogo ‘Shorts from Galicia’, que incluye otras tres cintas ya culminadas --’La penumbra’ de Dani Viqueira, ‘A Loba’ de Iria Silvosa, ‘Vestiges (An Archipelago)’ de Enar de Dios Rodríguez-- y tres en proceso de desarrollo (’Ningún río me protexe a min’ de Carla Andrade, ‘Ratatouille’ de Sol Mussa y ‘Rompente’ de Eloy Domínguez Serén).

Una de las novedades que introduce la Xunta en la edición de este año es la posibilidad de acceder a contenidos online, ocmo los ‘video-pitching’ en los que los propios directores explican sus creaciones.

También podrán verse los cortometrajes a través de un sistema bajo demanda y previa solicitud de contraseña, opción que estará limitada a los agentes culturales interesados.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.