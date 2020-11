Varios festivais seleccionan un proxecto visual do CCG

Eu máis é o proxecto documental que Ángel Montero fixo como resultado da bolsa de creación convocada polo Consello da Cultura Galega (CCG) e a Casa de Velázquez. Este traballo acaba de ser seleccionado en varios certames como o festival Zinebi de Bilbao, o festival L’Alternativa de Cataluña e o DocLisboa. O proxecto ten un marcado carácter poético que lle serve a Montero para explorar sobre a identidade a través do corpo e das sensacións.

“É unha viaxe ao primitivo, unha pregunta aos animais, un intento de atravesar o medo e fundirme con todo para amosar aquilo que non podo dicir”. Con estas palabras define Ángel Montero a esencia de Eu máis, un traballo audiovisual moi lírico no que subxace de fondo unha homenaxe á súa avoa, a persoa que o coidou e que finou durante o tempo que estivo desenvolvendo a bolsa de creación.

Montero obtivo en 2019 a bolsa convocada polo Consello da Cultura Galega e a Casa de Velázquez, que consiste nunha estadía de tres meses na residencia da Casa de Velázquez en Madrid para a realización dun proxecto de creación. Dese proceso saíron dous produtos. Un deles é Ce qui me regarde (O que me incumbe), unha instalación que formou parte da mostra Casa&Co, que exhibiu os traballos resultantes de todas as estadías realizadas na Casa de Velázquez en 2019. O outro é Eu máis, un traballo documental que inicia agora o seu percorrido en festivais.

O primeiro deles é o festival Zinebi de Bilbao, que comeza o día 13 de novembro e o proxecto de Montero participa na sección oficial. Tres días máis tarde arrinca o festival L’Alternativa de Barcelona e o documental compite na Sección Oficial Nacional. Ademais, está seleccionado, no marco do programa De Onde Venho, Para Onde Vou do festival Doclisboa, que se celebrará na capital portuguesa nunha edición especial que se estenderá entre novembro de 2020 e marzo de 2021. Estes tres festivais realizaranse en versión presencial e en liña.

En 2015 púxose en marcha un programa de intercambio de investigadores e creadores que seleccionará dous proxectos que se poderán realizar nunha estadía de tres meses nas instalacións da Casa de Velázquez en Madrid. Durante ese tempo, as persoas beneficiarias desas bolsas realizan un traballo de investigación e de creación artística axustado a unha memoria-proxecto en que se valorará a relevancia para a proxección da cultura galega. Estas bolsas créanse en homenaxe á actriz María Casares.