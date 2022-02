Vega: “Me encantaría subirme a un escenario con Tanxugueiras”

Mercedes Mígel (Córdoba, 1979), conocida artísticamente como Vega, lanza su décimo disco, ‘Mirlo Blanco’. Un álbum honesto y enérgico con el que la cantante reaparece en la música tras cuatro años de parón en el que será su 20 aniversario sobre los escenarios. A sus 42 años, Vega ha demostrado ser una mujer valiente a la que pocas veces le faltan las palabras. Y, sobre su disco, no iba a ser menos...

Cómo ha sido la acogida de esos primeros temas que han servido de adelanto para Mirlo Blanco?

Todos los adelantos que hemos sacado han tenido una respuesta muy buena. Cuando lanzas canciones siempre hay algunas que no gustan. Esta vez no, así que encaro la semana de forma bonita celebrando que, después de cuatro años, estoy aquí otra vez.

Uno de esos adelantos ha sido ‘Un golpe’. En esta canción rindes homenaje a las víctimas de la pandemia y además pides a la gente que se dé un golpe en el pecho y diga “estoy aquí, estoy vivo”. ¿Cómo de especial es esta canción para ti y por qué has decidido que sea este uno de los temas que presenten el disco?

Más que un homenaje a las víctimas, es un homenaje a la sociedad y a todos los que hemos sufrido pérdidas durante las pandemias. Era una canción que creía que me podía quedar obsoleta por temática, que me equivoqué porque nunca sabes cuantas variantes van a venir, pero que la sacamos porque me parecía que volver dando un mensaje de aprovechar valores apuntaba mucho la temática del disco.

¿Han sido los golpes los que te han convertido en un mirlo blanco?

Si, soy muy de darme golpes en el pecho hasta casi magullármelo. Ese canto ha sido un golpe para sentirse vivo y para dar las gracias por estar aquí, que creo que alienta a que, un disco como Mirlo Blanco, sea realidad. Para mí, hacer música siempre va a ser algo que va a estar y, de volver a hacerlo, quería hacerlo como luchadora nata que soy.

Este va a ser tu disco número diez. Después de dos décadas en el mundo de la música, por fin has dicho “esta soy yo”. ¿Ha sido largo este camino hasta encontrarte como artista? ¿Ha habido momentos en los que a Mercedes le ha costado ser Vega?

“Esto soy yo” no quiere decir que los otros no lo sean, sino que es en el que más me reconozco. Ha habido álbumes en los que las vueltas para concebirlo como álbum y para presentarlo al público sí que han estado más enfocados a una industria con la que tampoco me he sentido muy cómoda nunca. Es el disco en el que me siento más cómoda porque no cumplo las expectativas de nadie más que de mí misma.

No hace tanto Dani Martín presentó su disco ‘lo que me de la gana’. ¿Quema tanto la industria de la música que los que lleváis años en ella acabáis tomando la decisión de hacer un poco “lo que os da la gana”?

No lo sé en el caso de Dani, pero por lo que he escuchado en el disco me parece que llega un punto en la carrera, y también en la edad, en la que das un golpe en la mesa para contigo mismo, no en el sentido de “voy a hacer lo que me de la gana”, sino de “necesito hacer lo que me de la gana”. La industria quema, a mí desde luego que me ha quemado y mucho.

¿Salir de Operación Triunfo crees que ha podido influir en que, desde la industria, se hayan creído con más poder de decisión?

No es que lo crea, es que ha sido así. Por eso monté La Madriguera Records (risas).

En este álbum te vemos hablando de temas muy distintos a los típicos amor y desamor, ¿con los años te has vuelto más reivindicativa? ¿Qué causas que te mueven? Creo que siempre lo fui, desde el primer día que puse un pie en un plató de televisión. Aunque también creo que, más que reivindicativa, estoy más desprovista de la expectativa del otro. Me mueve la carencia de empatía y de respeto que existe, empezando por las redes sociales. Me mueve el papel de las mujeres a todos los niveles, la desigualdad es algo que me crispa, que me enrabieta. Y me mueven todas esas personas que son vulnerables y que la sociedad no tiene en cuenta.

En el álbum te vemos compartir escena con mujeres como Francisca Valenzuela o Marisoul. Las mujeres cada vez llegan pisando más fuerte al mundo de la música,

¿cómo ha sido trabajar con ellas?

La propuesta de hacer un trío de mujeres me divertía mucho, porque siempre vemos duetos o tríos masculinos. ‘Ladra’ habla de feminismo, de falta de oportunidades. Este es un problema que sufrimos en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos... era una forma de darle a este mensaje una dimensión transversal a nivel continental.

¿Podrías decirme algún nombre?, alguna mujer que escuches.

Apunta que la lista es larguísima. Eva Amaral, Cristina Rosenvinge, Zahara, Rozalén, María Blanco, Virginia Maestro, Guadi Galego...

Ya has sacado algunas fechas, entre las que están Vigo (25 de marzo) y Coruña (26). Siempre dices que Galicia es un sitio especial para ti y que siempre hay un pedacito de ella en tus discos. ¿Qué pedacito vamos a poder ver en ‘Mirlo Blanco’?

Ya hay ese pedacito que hay intrínseco en una persona que ha vivido muchísima vida dentro de Galicia, desde los 19 años ha sido como un segundo hogar. Aquí he encontrado los valores de una tierra preciosa, he encontrado a su gente y es un sitio donde nunca me he sentido extranjera. En este disco he tenido la oportunidad de contar con colaboraciones artísticas que le han dado todo el color a ‘Mirlo Blanco’ como las de Budi (Xosé Manuel Budiño) y Guadi Galego, gallegos.

Estos días, al hablar de Galicia, es inevitable hablar de Tanxugueiras. ¿Qué te ha parecido ‘Terra’? ¿Te ves subiéndote al escenario con Aida, Olaia y Sabela?

Me encantaría subirme a un escenario con Tanxugueiras. Creo que su propuesta es original, es una propuesta valiente de mujeres que tiran hacia delante llenas de raíz y de orgullo. Para mí hablan de algo muy importante, de concebir el mundo de una manera mucha más sana que la que tenemos hoy en día, donde las fronteras no existan o no sean un problema. Desde mi humilde posición yo solo puedo aplaudirles.

Para terminar, quería que habláramos un poco sobre tu pequeña, sobre Noa. Tiene 5 añitos y siempre que has hablado en redes de que te gustaría que ella escogiera libremente lo que le gusta. En esa libertad, ¿te pide escuchar tu música?

Ella está en una edad en la que, como cualquier niño de 5 años, está aprendiendo a gestionar sus emociones. Cuando escucha a mamá se emociona, siempre me dice “mamá, me gustan mucho tus canciones, pero me hacen llorar”. Es bonito que se emocione con la música de su mamá.

Y ¿qué le dirías a Noa si, en unos años, te dice que quiere presentarse al casting de OT?

(Resopla) Creo que cometería los mismos aciertos, o errores, que cometieron mis padres. Le diría que hiciese lo que le hiciese feliz y que estuviera muy atenta para saber si lo que quiere es lo que le hace feliz. Voy a intentar transmitirle la importancia de formarse para ser autónoma y no tener que sentirse utilizada, con eso me va a dar igual lo que haga mientras la haga feliz.

PAULI GONZÁLEZ DÍAZ