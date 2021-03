‘Veneno de mujer’, un libro de José de Cora con Óscar Soriano

José de Cora, periodista y director general del diario lucense El Progreso, firma junto al biólogo Óscar Soriano un original libro titulado Veneno de mujer (Edhasa), que centró ayer una presentación virtual a través de Zoom, con los autores moderados por María Méndez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG).

La cita contó con cerca de sesenta personas conectadas a lo largo de una hora de tertulia donde el premiado periodista explicó cómo acabó implicado en este libro que retrata un centenar de casos de envenenadoras del siglo XIX y XX, empleando para ello documentación periodística, judicial y libros como El delito del envenenamiento, de Julio Cerdeira, “una obra de 1924 escrita desde un punto de vista jurídico”, dijo.

“Por cierto”, añadió, “Cerdeira, de Ribadeo, es uno de los primeros ciudadanos españoles que hace un viaje transatlántico en zepelín”, indicó De Cora, galardonado en 2019 con el premio literario Fernando Arenas Quintela por Ilustres asesinos y distinguidos cadáveres.

Sobre la génesis de Veneno de mujer, recordó que viene de lejos la semilla de este volumen de 480 páginas que saca Edhasa e incluye una lista de venenos y sus efectos.

“Hace catorce o quince años me llamó un señor de Avilés para ayudarle a encontrar la tumba de su abuelo, me dio los datos, que estaban mal, y descubrí luego que se trataba de un asesinato al sur de la provincia de Lugo, en Chantada, y que la crónica está firmada por mi tío... A partir de ahí indagué en el mundo de la novela negra”, afirmó José de Cora, que avivó la tertulia de la presentación con leños de humor como este: “Para posibles víctimas de envenenamiento no está de más estar informado”.

A su vera, Soriano añadió a la charla a tres voces distintos apuntes científicos.

“Lo que se llama el gran caballero del veneno, el arsénico, es quizá lo más empleado en este tipo de casos porque era el veneno que más a mano estaba al ser parte del matarratas... Hay que tener en cuenta que hasta principios del siglo XX no se detecta el veneno. Hasta entonces, el envenenamiento podía confundirse con un problema digestivo o gástrico”, aclaró Soriano, para quien este libro “es un filón para directores de cine de terror y de gore”.

En un foro virtual animado con preguntas de varios asistentes, De Cora desveló que su trabajo partió de trescientos casos de envenenadoras, resumiendo toda la labor investigadora y de redacción en un centenar con las casuísticas, “al ser las más comunes”.

Envenenadoras múltiples, asesinas en serie disfrazadas de amante, enfermeras falsamente caritativas y viudas negras son parte de los perfiles que analiza Veneno de mujer, un volumen disponible ya en trescientas librerías, según informan desde Edhasa.