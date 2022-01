Ventajas del software original de Microsoft Windows

Es habitual que los particulares y empresarios decidan instalar la copia de un sistema operativo porque piensan que ofrece el mismo funcionamiento y garantías a un coste menor. Lamentablemente, recurren a una licencia ilegal o una copia del software, ya que suele ser el camino más económico y rápido sin considerar las consecuencias que esto puede tener.

Quienes se decantan por esta opción no están conscientes que las licencias originales de Microsoft Windows, por ejemplo, son importantes para el uso correcto y rendimiento adecuado del ordenador. Los software ilegales no garantizan estos beneficios debido a que no están respaldados por la empresa desarrolladora. Es preferible utilizar un software original para aprovechar sus ventajas a corto, mediano y largo plazo.

¿Cuáles son las ventajas del software original Windows?

Usar un software ilegal es más problemático de lo que los usuarios en general creen. Las mínimas diferencias entre un software legal y una copia se relacionan con el almacenamiento y procesamiento de la información, el rendimiento, la seguridad y la privacidad, que por desgracia se ve afectados estos aspectos por los sistemas operativos ilegales. Por eso el software original tiene ventajas que prevalecen, las cuales son:

Rendimiento optimizado

El software original de Windows mantiene un rendimiento optimizado a largo plazo con las últimas funciones, soporte continuo y mejoras constantes que optimizan el rendimiento del ordenador. Para obtenerlo, lo mejor es comprar licencia para Windows 11 o adquirir un ordenador con este sistema operativo preinstalado.

Asistencia técnica

Los usuarios y empresas con el software original de Microsoft cuentan con la asistencia técnica de un especialista en Windows. Así, tienen libre acceso al directorio de socios autorizados y al soporte técnico para recibir la ayuda cuando sea necesario. Algo que con un sistema operativo ilegal no es posible.

Tecnología confiable

Al comprar la licencia del software original de Microsoft a un distribuidor de confianza se podrá disfrutar de protección y seguridad. En cambio, adquirir un software de una fuente desconocida o ilegal no asegura que el servicio sea genuino y confiable.

Protección gratuita contra virus y malware

El sistema operativo de Windows logra satisfacer las necesidades de seguridad de particulares y empresarios con Microsoft Security Essentials, por ejemplo. Se trata de un servicio antimalware gratuito que protege el ordenador en tiempo real. La protección es contra virus, malware, programas espía y páginas maliciosas.

Programas originales

Gracias a un software legal como Microsoft Windows se pueden utilizar programas originales, que tienen una mayor probabilidad de vencer las vulnerabilidades de seguridad y amenazas. De este modo, los programas funcionan correctamente sin defectos ni fallas. Además, tienen mayor compatibilidad estos software entre sí, si son del mismo desarrollador.

Acceso a las actualizaciones

La adquisición de una licencia legal u ordenador con Windows preinstalado brinda un fácil acceso a las últimas actualizaciones de software disponibles. Automáticamente, se reflejan las actualizaciones solo para los clientes del software original de Microsoft, que ayudan a mantener un funcionamiento eficaz del ordenador.

Reduce los costes

Comprar el software original de Windows reduce el riesgo al arreglar el sistema operativo cada vez que presente problemas, lo que significa un costo adicional en un software ilegal. En revolutionsoft puedes obtener el software Microsoft Windows a un menor precio, para ahorrar dinero también en reparaciones y otorgarle una mayor vida útil al ordenador.

Inversión a largo plazo

Para que la inversión de un software sea a largo plazo debe ser original y adquirido en una fuente de confianza. Se obtiene el máximo valor y garantía de la compra ante cualquier inconveniente que surja durante y después de la instalación del sistema operativo.

Riesgos de instalar un software ilegal

De acuerdo a la consultora IDC, 4 de cada 10 programas informáticos que son instalados en las empresas de España son ilegales. Es un dato preocupante para el sector empresarial porque estas empresas son susceptibles a sufrir hackeos, ataques de virus y otros problemas. Lo cierto es que las mismas empresas optan por instalar un software ilegal y programas de fuente desconocida para el ahorro de costes, pero sin pensar en los inconvenientes de corto a largo plazo.

Los particulares tampoco se quedan atrás. La encuesta sobre la percepción, concientización y conducta de los europeos sobre la propiedad intelectual de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en el año 2017, indica que el 41% de las personas menores de 24 años aceptan la adquisición o falsificación de los productos originales.

De hecho, España está por encima del promedio de piratería en sistemas operativos, es una cifra elevada que el 63% de los ciudadanos justifica por la falta de asequibilidad de las licencias originales. Pero hay páginas que venden las licencias originales a un menor precio, por lo que el alto costo no es justificación.

Aun así, hay que considerar que el uso de un software ilegal es fraudulento y viola los derechos legítimos de las compañías que crean y comercializan estos sistemas operativos. Es una situación que implica riesgos para los particulares y empresas que instalan un software ilegal, tales como: una infracción del copyright por elevadas sumas de dinero, softwares maliciosos, falta de seguridad de la información y hasta una condena en la cárcel.

Lo recomendable es realizar una buena inversión en un software original, en lugar de estar sujeto a un delito que podría incurrir en graves consecuencias.