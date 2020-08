¿Cómo fue el mánager de Julio Iglesias o de Michael Jackson?

¿Que pensaríais si os dijese que he estado tomando el vermut con el antiguo manager de Julio Iglesias y de Michael Jackson? ¿Y si os digo, además, que es español y ha estado veraneando en nuestra tierra? Probablemente me tachéis de fantasma y penséis que, o bien estoy loca, o me he pasado con el alcohol. Pero os prometo que es verdad. Y ya que las palabras son testimonios de dudosa valía, os dejo también las fotografías de este hombre que, con 85 años de edad, nos ha concedido en honor de sentarse con nosotros a charlar sobre todas sus vivencias en el mundo de la música, ¡y también del deporte! ¡Que no son pocas!

“He luchado mucho en la vida para llegar a una posición digna”, asegura Ramón Crespo Sempere. Antes de llegar a codearse con figuras como Los Rolling Stones, Los Pecos o Las Grecas, cuando todavía era un niño, se sentía atraído por el mundo de la pintura, labor que ha retomado en los últimos años. “Me acuerdo de estar con mi abuelo en un Faro en Menorca, en la Isla del Aire, un territorio muy pequeño de menos de metro y medio de ancho”, rememora Ramón, que explica que “allí estuvo durante 10 años, castigado por el Gobierno vencedor durante el franquismo para defender al faro en el puerto de Santander”. Allí empezó pintando los peces para comer.

“Cuando tuve 10 años me fui a Barcelona y me examinaron para ingresar en el Bachillerato del sistema educativo antiguo, aprobé y lo hice, sacándome a los 17 años el examen de Estado --durante el último año en que se hizo esta prueba en España---”, apunta Ramón. Siempre recordará que, en esos primeros años, su familia quería que estudiase para ingeniero téxtil, para lo que incluso hizo un curso en Terrasa. Con todo, nunca fue su vocación, así que terminó confesándole a su madre: “mamá, sería el peor ingeniero téxtil del mundo, yo quiero ser dibujante, caricaturista y periodista, como Manuel del Arco”. “Era mi ídolo”, dice.

Después tuvo la suerte de conocerlo, ya que fue su profesor en la escuela de Periodismo. Hacía en La Vanguardia cada día una entrevista que se llamaba ‘Mano a mano’ y que Ramón Crespo siempre leía entusiasmado, hasta que llegó a convertirse en su amigo. “Son recuerdos muy hermosos, trabajé mucho a su lado hasta que entré en la Editorial Bruguera, como dibujante, el mismo día que lo hizo Francisco Ibáñez, el autor de Mortadelo y Filemón”, recuerda. Allí trabajaría durante 14 años hasta que pasó a formar parte de una revista deportiva, llamada ‘Barça’, en la que comenzaría sus primeros contactos con el fútbol.

LUIS SUÁREZ Y KUBALA. En su paso por la revista, “me hice amigo de Luis Suárez que, adiestrado por el gran Kubala, llegó a ser Balón de Oro en 1960”. “Un gran amigo y un gran gallego”, sonríe entre sus recuerdos. “Fue el primer gran fichaje que hicieron a un jugador español. La Juventus de Italia pagó unos 25 millones de pesetas por él, mucho dinero en aquella época, aunque ahora pueda causar gracia, el Barça no se podía resistir a aquella oferta”, se pone nostálgico. Ramón Crespo terminaría representando a Suárez.

INICIOS EN LA MÚSICA. Tras esta experiencia, llegó el momento decisivo para mi trayectoria profesional: el tercer curso de Periodismo en Madrid. “Aprobé un total de 47 exámenes a lo largo de los tres primeros años de carrera y, tuve la suerte, he dicho bien, la suerte, de que me suspendieran HIstoria del Periodismo”, relata Ramón. El profesor por aquel entonces era Fernando de Asís, y estudiaba con la hermana del dramaturgo Marsillach. Me preguntó por ‘El Jorobado’ y “yo no tenía ni idea”, pero es que “daba las clases de viva voz, sin ningún libro, y yo estaba en Barcelona y no tenía apuntes de su asignatura”.

Así que eso le llevó a terminar en secretaría, con una asignatura pendiente para el siguiente año. Ahí parecía que terminaban todos sus males cuando le dijeron: “no no, el sistema que usted ha estudiado es antiguo, ya no vale, tiene 14 asignaturas nuevas”. Y él les dijo: “vale, pues ya me han visto bastante”. Y se fue, abandonó los exámenes de la carrera. “¡Esa fue la clave de mi éxito profesional!”, asegura Ramón.

PUBLICIDAD. Mi última página del periódico en el que colaboraba por aquel entonces, Express, se dedicaba a la publicidad. “Tenía que patrocinar en ella anuncios de casas de discos”, cuenta Ramón. Ahí comenzaron sus contactos con las discográficas, que le llevaron a entrar en MoviePlay, lo que luego pasaría a ser MovieRécord. Empezó como promotor en Barcelona. “Mi primer disco para promocionar fue ‘It’s a men’s world’, de James Brown; fui a la radio y se lo dí a antiguos compañeros para que me apoyaran”.

DANIEL VANGARDE. Lo hizo tan bien que pronto lo llamaron de la empresa de Madrid para ser el director de promoción de MoviePlay. “Una empresa que estaba arruinada conseguí, junto a Tony Ronald, convertirla en número 1”, asegura, y “no por suerte, sino por resultados”. En esos momentos llevó a número 1 internacional la canción ‘Help’. Tony Ronald iba a actuar en el Festival de Tenerife, con una esa canción de Daniel Vangarde, creador años después, de ‘Un rayo del sol’.

En aquel entonces, “Tony quería dejar la música y yo no lo podía permitir, así que hablé con el alcalde de Tenerifepara programar su actuación en el festival y le convencí, pero a Tony no le gustó el estilo clásico de las pruebas y se marchó enfadado”. ¿Qué iba a hacer? “Pues qué casualidad que, por el paseo por el que se marchó Tony, aparece Daniel Vangarde, que había aterrizado por unas horas en Tenerife porque su avión de París rumbo Venezuela se había averiado”, relata Ramón.

“Le explico lo sucedido a Daniel Vangarde, vamos al festival, le dice al director de orquesta cómo tiene que hacer los tiempos y actúa por la noche, ganándose una grandiosa ovación del público y el primer premio del festival”, sentencia. A partir de ahí: campaña europea recorriendo todas las televisiones de Europa.



DIRECTOR DE MARKETING DE CBS. Tras varios éxitos a sus espaldas, con discos de Diana Ross, tres números unos y una pequeña campaña, la CBS le vino a buscar a Madrid para ofrecerle ser su director de promoción. “Les dije que no, porque director de promoción ya lo era y me estaba haciendo mayor como para verme con 35 años repartiendo discos”, explica Ramón, que confiesa que “volvieron de CBS unos meses despues para ofrecerme ser director de marketing después de hacer estudios en Esados Unidos, en Inglaterra y Francia y un curso especializado en Madrid, a eso sí digo que sí”.

JULIO IGLESIAS. Nada más entrar en la compañía habló con su mánager Alfredo Freire para fichar a Julio Iglesias, que le pidió unos 15 millones de pesetas, hace 45 años. Ya era conocido por el éxito de su canción ‘Galicia’. Román Muñoz, el presidente de la CBS en aquel momento, le dijo: “acaba usted de llegar y ya quiere fichar por 15 millones a un artista”. “Ya era conocido en España, pero todavía presentaba alguna duda, hasta que en los 80 triunfó internacionalmente y ya lo ficharon por un presupuesto mayor”, recuerda Ramón.

“Desde el primer momento yo sabía que iba a triunfar, no sé cómo detecto el talento, pero es algo que me sucede”. Por ejemplo, “Julio sacó un disco con Diana Ross que quería que fuese número 1, la portada era muy estética y la colaboración internacional resultaba impresionante, por lo que él quería que fuese la canción clave; sin embargo, yo aposté por ‘Me va, me va’”, explica Ramón. “Pero Ramón, ¿estás seguro?”, le decía, y él: “segurísimo”. Y así fue: número uno, éxito mundial.

ACTUACIÓN EN EL CAMP NOU. Con todo, Ramón quería ir un paso más alla: ya que Julio había sido jugador del Real Madrid y no le resultaba complicado llenar las gradas del Bernabéu en sus actuaciones, el objetivo sería ahora llenar el Nou Camp. “Julio me ofreció, además de los 22 millones de pesetas para publicidad, otros 40 para que invirtiese como viese y conseguir llenar el estadio del Barça”, cuenta Ramón. “Pedí que todas las emisoras de radio de Barcelona cada 10 minutos pusiesen a Julio Iglesias y que, pese a que venían también Miguel Ríos y Ana Belén, todas las vallas y farolas de la ciudad tuviesen la cara de Julio Iglesias; en la TV3, cada media hora, anuncio de Julio”.

Así llegó el día de la actuación y, “estando en el hotel Reina Sofía todavía, antes de salir a actuar, Julio me coge y me dice: si llenas el Nou Camp se enterará Nueva York, si no llenas no saldré a actuar y también se enterará Nueva York”. ¡Casi ninguna presión! “El caso es que empezamos a bajar la calle hacia el Nou Camp y a ver gente y gente... bajamos al campo, Julio se asoma y ve el estadio abarrotado... ¡Me abraza y no se lo cree!”, sonríe. Ese día actuó Maradona con él cantando un tango. ¡Fue una noche histórica!

JACKSON FIVE. Posteriormente, le hicieron gerente de CBS, “con un aumento de sueldo, los americanos no tienen problemas por eso”. Le propusieron un nuevo reto, viendo su alto rendimiento: fichar a gente nueva para triunfar en la música. ¡Y ficha a los Jackson Five! “Vendían bien en Estados Unidos, pero aquí no”, asegura Ramón. Así que se lanzó a conseguir su éxito.

“Los llevé a la televisión, con José Luis Uribarri y cuando estamos grabando uno de los cámaras dice: dame un negro... Claro, ellos oyen eso y se van indignados, ¡normal!”, se ríe Ramón. Por suerte, “una de las bailarinas era americana y se fue enseguida hacia Michael Jackson y consiguió convencerle de que negro, en España, no tenía la connotación de Estados Unidos, sino que hacia referencia al tabaco Ducados, por lo que ‘dame un negro’ era ‘dame un cigarrillo’”. Con eso consiguieron retomar la grabación.

MICHAEL JACKSON. Después llegó Michael Jackson en solitario. Su primera canción fue con Paul McCartney, ‘It’s yellow mine’, cantada a dúo y que llegó a ser número uno. “Vendimos 150.000 onplays de ella”, recuerda el productor. Entonces, Julio Iglesias coge a Ramón un día en Mallorca y le dice: “en Estados Unidos se está hablando de ti, de que solo has conseguido vender en España 150.000 copias de Michael Jackson y Paul McCartney, así que coge el dinero que tienes para mi campaña e inviértelo en Michael Jackson, y llega a vender más de medio millón, porque sino te van a echar”.

Así, poquita presión. Ramón invirtió todo lo que pudo en la promoción de ‘Thriller’. Se volcó en la campaña. “Fue la campaña de los monstruos, que pusimos por las tiendas, disfraces de cartón enormes por todas las calles, para anunciar el lanzamiento”. Así, “’Thriller’ apareció en TVE a la 1.20 horas de la noche y se convirtió en un éxito mundial”. Ramón recuerda que se empezaron a vender copias y copias del álbum, hasta superar las 800.000, y todas las televisiones pedían el videoclip para poner en sus canales. En 6 meses le vendieron 57 millones y medio de copias en todo el mundo.

ACTUALIDAD. Ahora lleva 23 años alejado de la música y recuperando su pasión por la pintura, pues el conocimiento es algo que nunca ha dejado de cultivar y que pretende seguir mejorando durante lo que le resta de vida. Ya ha hecho 18 exposiciones y, a sus 85 años, tras una vida intensa de trabajo y pasión por su labor, continúa viajando y manteniendo contacto con algunos de esos viejos amigos del mundo de la música, que tanto le ha dado a él y al que él tanto le ha dado.