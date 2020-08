El Pazo de Faramello se reactiva con la puesta en marcha de ‘Edición Limitada’

Santiago. Toni Martín

Tras unos meses de parón por la crisis del covid-19, el Pazo do Faramello vuelve a retomar la actividad cultural que lo caracteriza y lo hace con un proyecto multidisciplinar bajo el título Edición Limitada, en cinco propuestas diferentes y únicas para las que ya se puede hacer la reserva de forma gratuita.

La iniciativa, puesta en marcha por Mada Producións y el Pazo do Faramello, cuenta con financiamiento del Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 y fue presentado ayer en el restaurante A Horta do Obradoiro, colaborador del ciclo, por el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; el alcalde de Rois, Ramón Tojo; Inés Portela, de Mada Producións, el chef Kike Piñeiro, y el pianista Manuel Gutiérrez, que se encargará del concierto inaugural el próximo día 4, tras una visita guiada al pazo.

Esta primera Edición Limitada, que nace con vocación de consolidarse para años futuros, se enmarca en el Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da Covid-19, y según explicó el propio Valentín García, “foi un dos proxectos que máis chamou a atención do Departamento, debido a que mestura lugares turisticamente atractivos como o Pazo do Faramello ou outros sitios que non sexan escenarios de cultura habitualmente coa gastronomía, a cultura vinícola ou a posta en valor de pazos e construcións patrimoniais galegas, entre outras disciplinas.

Para García, en el Pazo de Faramello se podrán vivir jornadas que servirán de modelo para otros lugares, ya que son “proxectos ideais para achegar de novo a cultura á cidadanía”, y agradeció al Concello de Rois, en el que se ubica el pazo, “estar ao dispór da nosa rede de cultura”, y la colaboración de todos los que participan en el proyecto.

Además, Valentín García indicó que su departamento seguirá “apoiando proxectos para axudar o tecido cultural, e para as empresas culturais en sentido amplo”, invirtiendo para que “a rede poida resistir unha travesía no deserto”.

Habrá citas los días 4, 20 y 27, algunos con sesiones dobles de mañana y tarde. “Os concertos gravaranse con multicámara para poder emitilos online posteriormente. Non será así nos obradoiros, pero si vanse facilitar as receitas”, explicó Inés Portela, quien recordó que “para poder asistir ás programacións, é necesario escribir un correo electrónico a inesportela@madapro.gal ou chamar ao teléfono 690195217.‘

Edición Limitada es un proyecto organizado polo Pazo do Faramello e Mada Producións con la colaboración del Restaurante A Horta do Obradoiro, Bodegas y Viñedos Altos de Torona. Portela agradeció la implicación de todos los participantes en el ciclo, “cunha mención especial a Valentín García e a Ramón Tojo por apoiar os primeiros pasos”.

Para Mada, “volver a estas actividades é volver á Cultura como xa fixemos no Pazo en anteriores ocasións” e invitó al público a sumarse a las actividades, adelantando “atención personalizada, cunhas 20 ou 30 persoas cada día para gozar dunha experiencia única. De aí o nome”.

Por su parte, el alcalde del Concello de Rois, Ramón Tojo, agradeció “a grande inversión que se vai facer desde a Consellería”, y destacó la importancia de que se “sigan facendo cousas para que o noso pobo e Galicia sigan avanzando cada un no seu nivel”, mientras que el resto de colaboradores se mostraron muy satisfechos por el apoyo de las instituciones a iniciativas como estas.

FUTURO. ‘Edición Limitada quedará como una marca y para eso “xa utilizamos o selo da fábrica de papel que foi o Pazo no seu día”, explicaron desde Mada Produccións, cuya intención es “seguir programando actividades tales coma contacontos, poesía sempre baixo esa marca, “medrando e aumentando sempre que a covid-19 o permita”.