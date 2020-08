‘Glamping’ o cómo disfrutar de una cama bajo las estrellas

¿Te atreves a pasar la noche bajo las estrellas? ¿Serías capaz de dormir bajo un manto de cuerpos estelares y no bajo un techo? Tranquilo, lo que te propongo no es dormir a la intemperie, sino disfrutar de una noche de hotel con techo de cristal, dentro de la corriente del glamping, tan de moda este verano.

Oleiros (A Coruña) y Sanxenxo (Pontevedra) son las dos localizaciones de Galicia en las que podrás encontrar los conocidos como hoteles burbuja. Unas cúpulas superoriginales en las que dispondrás de cama de matrimonio, baño, cómodos sofás y... lo más importante para los visitantes... ¡Un telescopio!

Si eres novato en el campo de la astronomía, como es mi caso, no te preocupes, no tendrás que pasarte la vida esperando a ver una estrella o un suceso estelar importante, yo te lo planteo. Atento al dato.

Días 12 y 13 de agosto. Cientos de estrellas fugaces atravesarán el cielo nocturno en la conocida como lluvia de las Lágrimas de San Lorenzo. Se trata, en realidad, de Las Perseidas, con una actividad de unos 100 meteoros a la hora, según las estimaciones iniciales planteadas por el Observatorio Astronómico Nacional. Suceden cuando la Tierra atraviesa el campo de restos dejado atrás por el cometa Swift-Tuttle, a 100 kilómetros de altura.

Observar fragmentos muy pequeños de polvo que se queman a gran velocidad en medio de una intensa oscuridad, tumbados en una cama, con unas copas de champán y en la mejor compañía que nos podamos imaginar... ¿Hay un plan mejor?

LOCALIZACIÓN DE LAS BURBUJAS. Si ya te lo has empezado a plantear y por si necesitas más información para terminar de decidirte por este plan alternativo, te especifico donde se encuentran estos lugares mágicos. En concreto, el llamado Albarari Campo Stellae se localiza en el Concello de Oleiros (A Coruña), a unos 50 metros de la Praia das Margaridas y, además de tener vistas a las estrellas durante la noche, ¡también tiene vistas al mar!

Su proximidad a la costa te ofrece un paisaje de ensueño en la más absoluta intimidad, para que también puedas aprovechar el día dándote un baño en la playa o paseando por los alrededores de un paraje privilegiado para ti y tu acompañante. En esta zona hay dos grandes burbujas (Andrómeda y Cassiopeia) y tres burbujas deluxe (Pegasus, Orion y Perseus).

Por otro lado, el Albarari Stella Polaris, en Sanxenxo (Pontevedra), está emplazado en un viñedo de albariño en el interior de las Rías Baixas. Está recomendado para aquellos a los que les guste disfrutar de un paisaje agrícola típicamente gallego dentro de la atmósfera de lujo y glamur que envuelve a esta pequeña localidad de la costa pontevedresa.

En esta zona se pueden encontrar cinco grandes burbujas (Australis, Borealis, Centauru, Spica y Grande).

Ambos alojamientos son una buena opción para ‘acampar’ sin renunciar a las comodidades, haciéndolo en burbujas de aire de 30 metros cuadrados diseñadas expresamente para facilitar la observación astronómica desde su interior, gracias al diseño ecoinnovador y sostenible de las mismas. Además, también disponen todas ellas de un jardín privado de estilo chill-out para poder relajarse durante el día escuchando música o leyendo un buen libro. Incluso dándose un baño relax.

TODO LO QUE PODREMOS VER EN EL CIELO ESTE AGOSTO. Seguramente mañana y pasado serán dos de los días más demandados por parte de los visitantes de estos alojamientos, así que, si no has sido capaz de reservar para esas fechas y estás apenado por no poder disfrutar de las Perseidas dentro de estas burbujas tan chic ... ¡No te preocupes! Hay otros sucesos astronómicos que también merecen ser contemplados. Opciones tienes.

Y es que agosto, que comenzó con luna llena en su máximo apogeo, teniendo el pasado día 3 una de las más totales del año, registra más fenómenos dignos de ver, aparte de la lluvia de meteoros que se producirá esta semana, en la que además, el jueves día 13, habrá un evento inédito en el año. Atención, es el día que Venus se dejará ver desde la Tierra con mayor claridad. Dos días después, se producirá la conjunción de este cuerpo planetario con la luna, así que si eres aficionado a la astronomía no debes perderte de vista el cielo nocturno, y el glamping es una opción maravillosa para ello.

Finalmente, y no por ello menos importante, el miércoles día 19, en la semana de inicio de la luna Nueva, será el momento perfecto para obtener una foto memorable del centro galáctico de nuestra galaxia, la Vía Láctea, rodeada por más de 150 grupos de estrellas antiguas y docenas de galaxias satélite.

Así que, ¡ya sabéis! Cualquier día es bueno para detenerse a mirar el cielo y valorar aquello que vemos, pues muchos sucesos tardan cientos de años en volver a repetirse.