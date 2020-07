“La minusvalía de Ramiro duró dos años en la serie ‘El Barco’; cortábamos y seguía cojeando”

Al actor vilagarciano David Seijo la fama le llegó con su participación en la serie de Antena 3 El Barco. Con una amplia formación (Roles y Registros, Técnica, Espacio Escénico, Pedagogía Teatral, Comedia del Arte e incluso esgrima) pudimos verle en otras producciones como Cuéntame, Vidago Palace, Néboa, O sabor das margaridas...

-¿Cómo y cuándo fue tu primera vez sobre un escenario?

Cantando un villancico vestido de pastor en el colegio. Pasaba muchas horas escribiendo canciones y bailando con mis compañeros de clase.

-¿Cuál fue tu personaje más complicado y por qué?

Quizás Ramiro, el personaje de El Barco. Era el primero que hacía en TV y tenía una cojera que duró dos años y medio en la ficción. Tuve que aprender a hacer muchas cosas con esa minusvalía. Cortábamos para comer y seguía cojeando.

-¿Con cuál de tus personajes te podrías llegar a identificar?

Siempre intento entender a los personajes que hago; me ayuda a trabajar desde la verdad. En todos los que hice siempre encontré algún parecido razonable. Me ayuda a ser orgánico y a no juzgarlos.

-¿Cómo fue el rodaje de El Barco?

Pues estupendamente bien. Tengo grandes recuerdos de esa etapa. Aprendí cómo funciona el medio audiovisual y me llevé grandes amigos. Volvería a vivir esa gran experiencia.

-¿Una anécdota de Cuéntame?

Tuve que tener sexo con mi compañera de reparto en un coche. Fue de lo primero que teníamos que hacer en la serie y no nos conocíamos de nada. Nos llevamos muy bien.

-En la ficción, ¿Bigote por decisión personal o exigencias del guion?

La verdad fue decisión mía, ya lo tenía pensado desde casa. Por supuesto, tenía que hablar con ellos y que lo aceptaran. Los bigotes suelen dar mucha personalidad al personaje. Te gusta o te produce asco o te hace una persona violenta o extraña. -¿Qué proyecto profesional estás preparando?

Preparando, ninguno. Sí acabo de hacer varios cástines por self-tape y me encantaría ponerme a trabajar otra vez. Yo disfruto mucho de mi profesión, aunque sea verano.

-¿Cómo serán tus vacaciones?

Después de todo lo que estamos pasando me quedaré cerca de casa, Vilagarcía. Si me muevo será por Galicia para visitar a algún amigo.

-¿Qué fue lo último que aprendiste antes de acostarte?

Que la familia y las buenas amistades importan más de lo que creemos. Hay quien se da cuenta tarde.