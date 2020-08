Tradición y vanguardia en el Festival Sons da Canteira celebrado ayer en Porriño

Porriño. Toni Martin

Usando como escenario la cantera en restauración de Vilafría en Porriño, el festival Sons da Canteira se estrenó ayer con un cartel de lujo cien por cien gallego, y la excelente acogida del público que agotó las entradas hace días.

La primera edición del festival reunió en la cantera, preparada para la ocasión por la empresa Labouh Factory, que se encargó de acondicionarla con mobiliario, a músicos y artistas que se distinguen por sus propuestas personales, que combinan tradición y vanguardia, música y audiovisual, con proyecciones sobre la piedra.

La fiesta comenzó por la tarde con la actuación del DJ/VJ local Juanma LoDo para recibir a los asistentes, antes de iniciarse los conciertos de Laura LaMontagne y Pico Amperio, Mercedes Peón y Baiuca, en una cita organizada por el Concello de Porriño y patrocinado por Gadis, Viña Costeira, Cervezas Alhambra y Ecovidrio, que inicia este año su andadura para dar a conocer las posibilidades estéticas y sonoras de la cantera.

Tradición y modernidad co n el reconocimiento de la historia y de la identidad locales. Los organizadores recordaron que Sons da Canteira “conta cun precedente na única edición do festival Son da Pedra, en 1995, coa actuación de Milladoiro nunha canteira da localidade”, y desde entonces, se gestó la idea de “facer uso do auditorio natural da pedra para poner en valo o territorio”.

Durante el evento pse pudo degustar además, la comida de dos food trucks: La Pavoneta, con opciones veganas y sin glute certificadas, y La Taquilla Street Food.

Las quinientas personas reunidas allí aplaudieron las proyecciones sobre la muralla de piedra, una sesión de videomapping acompañada por los conciertos.