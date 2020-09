Un OVNI, muchos donuts y un “ide todos ao carallo”

Septiembre llega empujando. Hoy despedimos una sección en la que hemos conocido el lado más personal (el más desconocido) de quienes la protagonizaron. En el último mes y medio tuve la oportunidad de entrevistar a 19 personas (unas más conocidas que otras, pero todas con algo interesante que contar) que tuvieron la generosidad de compartir con ustedes y conmigo sus manías, pasiones, secretos confesables... Algunos echaron mano de la retranca, otros de la diplomacia. Pero todos respondieron a todo... y con una sonrisa.

El periodista Fernando Ónega reconoció que no quiere saber nada de las redes sociales porque “nunca pongo los pies por do caminan la mentira, el fraude y el engaño”; y nos dijo cómo le empezaría el próximo discurso al rey emérito (“No me llena de orgullo ni de satisfacción...”) y cómo acabaría él sus Memorias (“Ide todos ó carallo”).

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, nos descubrió su origen venezolano, y nos dejó ojipláticos al asegurar que, de niña, presenció sobre el cielo de Caracas un objeto volante que no logró identificar.

Su homóloga de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, barrió para casa al elegir como su lugar preferido la pequeña aldea melidense de Maceda en la que nació. Y la también homóloga de Política Social, Fabiola García, confesó que es supersticiosa y que en su bolso siempre lleva “algún amuleto inconfesable”.

El exalcalde de A Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede, Paco Vázquez, lejos de ser políticamente correcto, envió un mensaje a Ferraz: “quien rompió con su historia y con su ideología fue el actual PSOE. Yo sigo pensando lo mismo”. E incluso identificó a los actuales líderes políticos nacionales con personajes de cómic: “Sánchez, el insufrible Aquiles Talón. Iglesias, el malvado Ming de Flash Gordon. Casado, el reporter Tribulete. Arrimadas, Florita, la joven pizpireta de los años 50. Abascal, el enfadado Capitán Haddock de Tintín”.

Otro político, el exconselleiro Tomás Pérez Vidal, no dudó al elegir su momento tierra trágame la moción de censura al expresidente Albor.

El catedrático de Medicina Legal Ángel Carracedo nos llenó de sana envidia al afirmar que “cando estou remando, correndo ou sobre todo mergullando, véñenme á cabeza miles de ideas”, y el de Electromagnetismo, Jorge Mira (a quien pido perdón por haber dicho de él que es un excelente buceador, cuando no hizo submarinismo en su vida, aunque se enfundó el traje de neopreno porque es nadador federado) compartió que duerme “en bólas” y que su piel “exquisita” sólo le permite soñar sobre “certas sabas moi escollidas”.

La profesora de Organización de Empresas María Bastida contó que sus alumnos le dejaban notas en la mesa cuando jugaba el Barça para que abreviase. El actor David Seijo nos descubrió que “cortábamos para rodar y seguía cojeando” tras horas interpretando a un chico con minusvalía en la serie El Barco.

Si el arquitecto Iago Seara viajase en el tiempo se sentaría a jugar la histórica partida de dominó con Fraga y Fidel Castro; el exdirector y expresentador de Informe Semanal Jenaro Castro viajaría en el Apolo XI “para saber si fue la luna o Hollywood”. Y el expresentador de Los Desayunos de TVE, Xabier Fortes, recordó que en sus inicios, en la final de la Copa del Rey Celta-Zaragoza, entrevistó a un entrenador creyendo que era Alejo.

El chef Pepe Solla confesó que le encantan los Donuts; el joyero José María Fernández, que se emocionó al llegar a sus manos para restaurar una sortija de perla y brillantes que fue de los primeros trabajos que hizo su padre con 17 años; y Gloria García Lorca, que guarda como una joya un dibujo que hizo su tío Federico. El dueño del campin Ría de Arosa-2, Manuel Domingo Rodríguez, elevó la tienda de campaña a la categoría de “hotel de infinidad de estrellas”; el director del Museo del Grabado, Pastor Rodríguez, dijo no entender cómo alguien puede ir a museo y quedar en la puerta; y Eva Dorca, que regenta un comercio, que nunca pondrá un vestido ajustado pues no soporta ir encorsetada.

A todos ellos, y a ustedes, gracias.