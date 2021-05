Vídeo de la masterclass de Russian Red dentro del SON Estrella Galicia

Santiago. Russian Red protagoniza el nuevo vídeo del proyecto Masterclass SON Estrella Galicia. Un encuentro musical cervecero íntimo en el que la artista habló largo y tendido sobre los inicios de su carrera, sobre su vida en Estados Unidos o sobre sus planes de futuro más próximos. La masterclass, que se celebró hace poco días frente a un grupo reducido de seguidores de la polifacética creadora, se acaba de estrenar en los canales digitales del proyecto musical cervecero.

En la conversación que mantuvo con la periodista y presentadora Noa García, Lourdes habla del reciente libro que ha editado, These Words Leaving My Body, de cómo fue irse a vivir a Los Ángeles, de cómo reformó una iglesia para crear The Ruby Street, un singular espacio de actividades culturales y eventos, de su primer papel protagonista en una película en cuyo rodaje se encuentra inmersa actualmente o de cómo es cantar un tema de Julio Iglesias en los karaokes de Estados Unidos.

La autora de I love your glasses realiza también un repaso por sus discos, por aquello que la inspira y desvela que está en conversaciones con Alizzz para una posible colaboración entre ambos artistas.

Tras la charla, Russian Red interpretóen directo varios de sus clásicos. Suenan de nuevo en directo temas como A hat y, cuando va a despedirse con su gran éxito Cigarettes, se produce un emocionante momento en el que la cantante confiesa que justo en ese momento se está planteando si no sería el momento de volver a tocar. sta nueva Masterclass SON Estrella Galicia se celebra tras las realizadas el año pasado con dos grandes del flamenco como son Diego El Cigala y Soleá Morente, dos de las voces más famosas del género hoy día. REDACCIÓN