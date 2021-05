Viento a favor de la prohibición para fumar en terrazas

La pandemia ha llevado a muchas de personas a replantearse dejar el tabaco y los colectivos médicos creen que es el momento de legislar espacios abiertos libres de humo.

Ese es el caso de las terrazas, el 38 % de los fumadores aceptaría la prohibición ante la evidencia de que la COVID se transmite por aerosoles.

A cuatro días de que se celebre el Día Mundial Sin Tabaco, el próximo 31 de mayo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha hecho pública la encuesta de la Semana sin Humo 2021 en la que, en línea con su campaña Dejar de fumar, tu otra vacuna, pulsa la opinión de fumadores, exfumadores y no fumadores sobre un posible veto al humo en terrazas.

La encuesta, realizada a 5.426 personas de todas las comunidades, revela que el 83,4 % de los no fumadores estaría de acuerdo con esta prohibición así como el 76,2 % de los exfumadores. Y el 52% de los fumadores tiene la percepción de estar expuesto al humo ambiental en las terrazas, porcentaje que sube drásticamente cuando se trata de no fumadores o de personas que han dejado el hábito, entonces la percepción ronda el 80%. También está bien vista la prohibición de fumar en el coche con niños en su interior tanto si son fumadores como si no lo son, en ambos casos el 70%.

Como antesala del día mundial, que se celebra el próximo lunes, organizaciones médicas y de prevención del tabaquismo han relatado los riesgos del tabaco y la necesidad de legislar y hacer campañas con los menores como protagonistas para que “en el año 2030 haya una generación que no haya fumado nunca”.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Comité para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) han recordado este jueves que el consumo de tabaco y la inhalación del humo está ligado con 16 tipos de cáncer ya que tiene unas 70 sustancias cancerígenas.

Y han puesto el acento en la indefensión de los menores como fumadores pasivos.

Preocupan los menores que en casi el cien por cien de los casos se mueven en espacios con restos de tabaco y en el 41 % de los parques infantiles hay colillas.

Por ello, estos colectivos han reivindicado espacios abiertos libres de humo y encarecer el precio del tabaco porque, han dicho, “España es el estanco de Europa con un precios de las cajetillas bajísimos” y está comprobado que el precio incide directamente en la tasa se consumo.

También se han decantado estos colectivos por prohibir fumar en las playas en línea con las medidas adoptadas en algunas comunidades.

Según la organización Nofumadores.org la prohibición de fumar en las playas ha evolucionado favorablemente en los últimos años. En 2014, sólo se contemplaba en 15, el 0,5 %; en 2018 en 91 playas, el 3 % y en 2020 en 475, el 15,8 %.

Para 2021, dos playas urbanas de Barcelona se incorporarán a este veto y las playas de Elche.

En rueda de prensa, el presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, ha considerado la nueva ley antitabaco debería contemplar estas medidas y ha informado de que había dirigido una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que en el 2022 se consignen espacios libres de tabaco “en todas sus formas”.