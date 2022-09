Vittorio Gassman, ‘el matador’, actor versátil como pocos en cine, teatro y televisión y de cuyo nacimiento se acaba de cumplir el primer centenario. Italia organiza numerosas muestras y eventos a lo largo de este año para recordar a una de sus celebridades más queridas, fallecido mientras dormía en Roma el 29 de junio del 2000.

Gassman nació el 1 de septiembre de 1922 en el pueblo genovés de Struppa (norte). Su padre, Heinrich, era un ingeniero alemán y su madre, Luisa, una toscana judía y con ellos se mudó primero a Calabria (sur) y finalmente a Roma, la ciudad que le adoptaría.

El joven perdió a su padre en 1936, con solo 14 años, pero aquel luto le desveló una pasión latente por la dramaturgia: en el funeral cuando descubrió su vocación teatral por “la sensación de protagonismo del rito”, según recordó en su autobiografía. Así, decidió cursar el bachillerato de letras y en 1941 publicó, de su propio bolsillo, un poemario - Tre tempi di poesia- del que años después renegaría, retirando todas las copias del mercado.

En aquella Italia fascista en guerra con el mundo, Gassman, dotado de un físico atlético y gran estatura, conjugaba el baloncesto con su nueva pasión, el teatro, hasta que en 1941 consiguió acceder a la Academia de Arte Dramático, interrumpiendo sus estudios en Derecho.

Los primeros aplausos llegaron en 1942 con en el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Su sonambulismo y su condición de hijo de viuda, le ahorraron el servicio militar y un año después llegó su debut como protagonista en La Nemica de Dario Niccodemi.

Por aquel entonces se enamoró de Nora Ricci, la primera de sus tres esposas y con quien tendría a la primera de sus cuatro hijos, Paola. Los otros son Vittoria, Jacopo y Alessandro, actores también los dos últimos.

Deambulando con su compañía por aquella Italia bombardeada, y alzado como adalid de la renovación del teatro en el ocaso de la II Guerra Mundial, Gassman se puso a las órdenes de Lucchino Visconti en obras teatrales como La via del tabacco (1945).

Fue entonces cuando debutó en el séptimo arte, al que Italia se consagraría en la posguerra, ganándose un prestigio y reconocimiento inicial por sus numerosos papeles como villano. Su primera película fue Preludio d’amore (1946) de Giovanni Paolucci.

En 1956 obtuvo su primer gran papel en una película relevante, en Guerra e Pace, la adaptación de la novela de León Tolstói junto a estrellas como Audrey Hepburn y Henry Fonda.

Gassman, conocido por su perfeccionismo casi maniático, daba ya muestras de su versatilidad pero acabó conquistando al público para siempre como Il Mattatore (El Matador), un programa satírico de la RAI que acabaría adaptado al cine por Dino Risi.

Esto a pesar de que aquella Italia puritana y católica criticaba a menudo su agitada vida sentimental, con tres bodas, una anulación papal -la de su primer matrimonio con Ricci- y un hijo tenido fuera del matrimonio, Alessandro.

La década de los sesenta deparó grandes éxitos al actor y, sobre todo, como cómico, descubierto por Mario Monicelli, con quien hizo I soliti ignoti (1958) y repetiría un año después en La grande guerra (1959), obra maestra con otro de los grandes, Alberto Sordi.

Y en 1962 se subiría al descapotable con Jean-Louis Trintignant en la icónica Il sorpasso de Risi, una de las películas italianas más adoradas, alegoría del “milagro económico” y de la burguesía de aquellos años.

Su filmografía sorprende por su longitud, con más de cien títulos a lo largo de medio siglo, después de apartarse del Teatro Popular italiano. Gassman pasaba a integrar el quinteto de reyes de la famosa comedia a la italiana con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi y Marcello Mastroianni (y una reina, Monica Vitti).

Así, se sumaría a decenas de comedias como Brancaleone alle crociat (1970) de Monicelli, C’eravamo tanto amati (1974) de Ettore Scola o La bomba (1999), su última cinta antes de morir, en la que actúa con su hijo Alessandro.

Se puso tras las cámaras como director cuatro veces, la última en Di padre in figlio (1982), también con su hijo, y, con su voz profunda dobló a Mufasa en la versión italiana de El rey león (1994).

Trabajó a las manos de algunos de los más importantes directores del momento, como Mario Monicelli, con quien rodó la célebre Rufufú junto a Marcello Mastroianni, con Ettore Scola o con Dino Risi, que en Perfume de mujer llevaría al actor a ganar un premio en Cannes.

Il Mattatore no solo trabajó en Italia, sino que realizó varias incursiones a Hollywood, la más famosa de ellas tal vez con War and Peace (Guerra y Paz), la clásica adaptación de King Vidor de 1956 que contaba con Audrey Hepburn y Henry Fonda.

Gassman reivindicaba su condición de actor transversal, capaz tanto de encarnar a Hamlet como de participar en las populares “comedias a la italiana” de los años cincuenta y sesenta, con grandes éxitos de público como La gran guerra, con Alberto Sordi.

“Sé que no soy simpático, por eso he hecho muchos esfuerzos sobre todo en el cine cómico, que me ha ayudado a parecerlo y acabar siéndolo incluso”, admitía Gassman con ironía en una entrevista con el periodista Enzo Biagi.

El actor, introvertido y con depresión, supo ponerse varias máscaras en una profesión que no quería tomarse demasiado en serio: “el actor finge, de manera preocupante en el plano ético, sentimientos que no tiene, es algo anormal, es un monstruo”, contaba en una entrevista en 1970. Su fino humor, su enorme ego de actor mimado, la inestabilidad afectiva que le llevó a casarse cuatro veces y a divorciarse en tres ocasiones, fueron los elementos esenciales de una personalidad que en la última fase de su vida se tornó melancólica.

Falleció a los 77 años y fue enterrado en el cementerio de Verano en Roma en el año 2000 con un críptico epitafio, “Non fu mai impallato”, que significa algo así como “Nunca se escondió de la cámara”, un coraje que él mismo reconocía, teniendo en cuenta su personalidad tímida y melancólica, como “lo máximo, dadas las premisas”.