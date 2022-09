Vuelve Sinsal Outono a Vigo con dos citas en el MARCO

Vigo. La música y las artes visuales de vanguardia regresan a Vigo los días 16 y 17 de este mes gracias al Sinsal Outono, un ciclo de conciertos “intrinsecamente vinculados á experimentación sonora, á vangarda e á creación contemporánea nas súas múltiples expresións”, tal y como explican fuentes de la promotora local Sinsalaudio.

Así, con el objetivo de visualizar “propostas singulares e únicas, de difícil clasificación e, por tanto, pouco habituais na programación dirixida ao público xeral”, Sinsal Outono 2022 ofrecerá dos noches de experimentación de propuestas musicales contemporáneas con bandas y artistas llegados de distintos puntos de Madrid, Valencia y Portugal.

Se trata de Dullmea, El Hijo, Luís Fernandes y Otro, que conformarán el cartel de esta nueva edición del ciclo, cuyas entradas están ya a la venta, en la plataforma Enterticket y desde la página web del festival sinsal, siendo el precio de la entrada anticipada de 10 euros, si bien los menores de 9 años acompañados accederán gratuitamente.

Por otra parte, desde la promotora indican que “neste 2022 o ciclo desenvolverase no Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO)”, al que califican como “un dos espazos de referencia do universo da investigación, creación, innovación e produción contemporánea no ámbito local, comarcal e galego, e que acompañou o desenvolvemento e proxección da propia Sinsalaudio ao longo destas dúas últimas décadas”. a.i.s.