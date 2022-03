Will Smith pide disculpas a los Óscar y a Chris Rock en Instagram

Los Ángeles (EE.UU.) EFE. Will Smith pidió disculpas este lunes a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala de los Óscar del domingo, minutos antes de ganar el premio al mejor actor. "Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable", aseguró el actor en una publicación de Instagram. Smith destacó que la violencia es "venenosa" y "destructiva" en todas sus formas y admitió que los chistes a sus expensas "son parte de su trabajo". "Pero una broma sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", argumentó. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", añadió.

En la gala, Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Óscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott. Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith ante el desconcierto generalizado.

Esa frase fue censurada en la emisión televisada para Estados Unidos pero se escuchó perfectamente en otras partes del mundo. "Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", explicó Smith en su comunicado de disculpa. El protagonista de "King Richard" también pidió perdón a la Academia, a los productores de la gala, a los asistentes y a los espectadores de todo el mundo. "Me gustaría disculparme con la familia Williams y con la familia 'King Richard'. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso", concluyó.

Las palabras de Smith llegan horas después de que la Academia de Hollywood haya abierto una investigación para estudiar posibles acciones contra el actor. "La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", dijo este lunes en un comunicado. Los castigos que baraja la institución van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a una reprimenda, o incluso la retirada del premio que ganó el domingo. El discurso de agradecimiento que dio Smith, en el que se defendió como "protector" de su familia y afirmó que "el amor lleva a hacer locuras", fue muy criticado por algunos espectadores, que señalaron que tales comentarios eran propios de una relación tóxica y que Jada podía defenderse por sí misma ante una broma de mal gusto.