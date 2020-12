$!Xogos de mesa, tecnoloxía, videoxogos e ferramentas para o teletraballo, agasallos estrela deste Nadal○

Se es dos que está esperando a última hora para comprar os agasallos de Nadal ou necesitas novas ideas para una chegada dos Reis Magos, estas son unhas pequenas claves que deberías ter en conta para dar cun obsequio atractivo. Porque os regalos non ían ser menos e tamén están condicionados polo momento en que vivimos, e por iso este ano as preferencias tenden aos xogos de estar na casa, a tecnoloxía e os instrumentos para o teletraballo.

XOGUETES

Nunha época na que parece que imos pasar moito tempo en casa, unha aposta segura van ser os xogos de mesa para gozar coa familia. Nas tendas de xoguetes, como Imaginarium neste caso, coméntannos que os xogos de mesa son o top de vendas a diferenza doutros anos nos que vendían máis produtos que se poderían empregar no exterior. Hai de todas as temáticas e para todos os gustos, dende os clásicos UNO, Trivial ou parchís ata os xogos máis innovadores e acordes cos tempos como o novo “Stop the virus”, co que aprender a combatir un virus, así como novas versións doutros máis coñecidos, como o Monopoly, que nos trae un novo formato baseado no videoxogo Fornite, agora tan de moda entre a mocidade.