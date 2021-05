Xosé A. Perozo: “Busco entretener con buena prosa sencilla”

Ya llegó a las librerías el libro Pensar por pensar, subtitulado Al hilo de los días, de Xosé A. Perozo. Después de más de 45 años ejerciendo de articulista, por primera vez el autor se ha decidido a recoger en este volumen 136 columnas de opinión, seleccionadas entre las publicadas durante los tres últimos años.

¿Por qué ahora un libro de artículos? ¿Es un ejemplo de madurez en su carrera? ¿Una antología?

Pudiera ser. Pero no. Estas opiniones son recientes aunque podría haber realizado una selección de cualquiera otra época. De hecho, algunas amistades han venido pidiéndome un libro en el cual recogiera una especie de antología general de toda mi trayectoria, pero sería muy complicado. Además, me da mucha pereza ponerme a rebuscar en las hemerotecas.

¿No tiene su propio archivo?

Prácticamente no. Hasta hoy he debido publicar entre seis y siete mil artículos en más de una docena de medios. Muchos fueron escritos en las viejas máquinas de las redacciones de los periódicos donde he trabajado. Los folios se los comieron las papeleras y rara vez conservé las hojas de los diarios y revistas. Desde que aparecieron los ordenadores, conservo bastantes. Pero eso es desde antes de ayer.

‘Pensar por pensar’ es su cabecera de columna más empleada en este mismo periódico. ¿Le condiciona esa forma de pensamiento como intrascendente a la hora de escribir?

He tenido otras cabeceras que han durado: La gotera, La ventana, Cara y Cruz... Esta la escogí porque es tan abierta que caben todos los temas posibles. En este oficio de periodista he aprendido que existen tres esquemas de columnas de opinión. Las más abundantes son aquellas que ofrecen un juicio puntual sobre un asunto inmediato, sin profundizar en la cuestión, siguiendo corrientes de opinión muy difundidas. Enfrente están las literarias, esto es, aquellas que con vocación de perdurar usan la actualidad como percha para mostrar erudición. Y las terceras son estas otras que al hilo de la realidad reflexionan utilizando las cinco preguntas básicas del periodismo -qué, quién, dónde, cuándo y por qué- y se salen del comentario manido habitual, usando eso que los críticos cursis llaman vocación de estilo. Ahí trato de moverme.

¿Entonces sus columnas pertenecen a este tercer método?

Por ahí van los tiros. El veredicto se lo dejo a la gente lectora que me sigue. Busco, sí, entretener con buena prosa sencilla, ofrecer argumentos de peso y visiones originales sobre los acontecimientos, no meterme en el barro de las polémicas inútiles y que mi pensamiento de hoy pueda tener vigencia mañana. Por eso no me arrepiento de ni una sola oración gramatical de las escritas en todos estos años de oficio.

Entonces, leyendo este libro haremos un recorrido por los tres últimos años?

Pudiera ser, pero tampoco es esa la intención. He seleccionado artículos que despertarán recuerdos, momentos que la vorágine de la información se ha llevado al olvido en nada de tiempo. Pero no conforman una crónica de ese periodo. Quizás podría definirlos como pequeños retratos, apuntes al carboncillo de nuestra vida. Yo mismo, al seleccionarlos, me he ido dando cuenta de la terrible desmemoria en la que vivimos. Hemos construido una sociedad ruidosa e insensible. También insolidaria, de patio de vecindad enfrascado en la polémica permanente.

¿Es un libro pesimista?

No, porque mis artículos habitualmente no lo son. Pero tampoco son un canto hueco al optimismo. Creo que reflejan realidades, simplemente.

Hay quien asegura que muchas de sus columnas son cuentos.

Imagino que se refieren a cuentos literarios. Pues no le voy a decir que no. El periodista que soy va conmigo a todas partes, pero también me acompaña el escritor. Y ambos se llevan muy bien.

¿Qué espera de este libro?

La verdad es que, después de un centenar de títulos publicados –cuentos, novelas, poesía, teatro, ensayo...- solo espero que sirva para hacer feliz a quienes aman la lectura y buscan la verdad de las cosas. Aunque nadie posee la verdad. Tampoco yo.

La mayoría de sus libros están en gallego. ¿Por qué sus artículos en castellano?

También escribo artículos en gallego. Hay miles de ellos. Pienso en las dos lenguas, soy militante activo de la cultura gallega, pero no tengo preferencia de un idioma sobre el otro.

-¿Cómo ve la cultura gallega actual?

-Rica y efervescente. Hemos alcanzado un nivel de calidad y proyección, especialmente la literatura infantojuvenil, que cuatro décadas atrás no podíamos ni imaginar.