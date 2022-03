Zandra Rhodes: “Zara es el máximo exponente que tiene la moda española”

La diseñadora Zandra Rhodes cree que es “fantástico que cada país tenga su propio escaparate de la moda” y que no todo acabe en las pasarelas de París o de Milán, pues cada uno tiene su propia identidad y, aunque no conoce la Pasarela Cibeles como gran expositor de la moda en España, sí considera que Zara, la principal marca de Inditex, “es el máximo exponente de la moda española”.

“Me gustaría pasar más tiempo en España para ver más ejemplos de su moda”, asegura en una entrevista con Efe con motivo de su participación en la exposición Textiles de artistas, organizada por el Fashion and Textile Museum de Londres y que se inaugura este sábado en la Fundación Barrié de A Coruña, con 113 textiles y diverso material pintado por Picasso, Raoul Dufy, Matisse, Andy Warhol o la propia Rhodes.

Icono internacional de moda y fundadora del museo organizador de esta muestra, Rhodes (Reino Unido, 1940) se formó en el Royal College of Art y, al terminar sus estudios, logró que Heal and Son Ltd produjera tres de sus diseños; pero después le resultó casi imposible vender sus artículos textiles al sector de la moda convencional, con un diseño pop extremo, por lo que tuvo que aprender a estampar su propia ropa.

“Decían que mis diseños eran demasiado radicales, no se vendían e incluso a veces se reían de ellos”, confiesa la artista, cuyas creaciones son notablemente idiosincrásicas, con una mezcla de fuentes provenientes de la publicidad comercial a la moda isabelina, del arte de los indios norteamericanos al de los aborígenes australianos.

Ante su icónico diseño del vestido diseñado para Valentino con un llamativo estampado de barra de labios, Zandra Rhodes reconoce estar “muy orgullosa de ser diseñadora textil”, pues subraya que “los textiles son una forma de arte en sí mismo”.

En ese camino creativo se ha visto influenciada, dice, por otros artistas y sus creaciones a la hora de hacer su propia versión para sus estampados, y pone como ejemplo a Warhol y su lata de sopa con la que hizo arte.

“Me influyó a la hora de utilizar objetos que poner en la ropa que luego te vas a colocar en ti mismo”, señala.

Pero también ella hizo lo propio en el mundo del diseño con la famosa túnica blanca con lirios con la que se vistió Freddie Mercury un día de 1974 en su pequeño estudio, donde tenía su colección de ropa. “Freddie escogió la túnica blanca que seguro que habéis visto en muchas fotos, se la puso y empezó a bailar por el ático”, recuerda.

La obra inimitable de la británica se caracteriza por ser una explosión de colores. Con el pelo teñido de rosa, el color de su jersey de Zara que espera ponerse en un crucero en Navidades, cree que el color “siempre hace feliz a la gente” y anima a “poner color en todo”. “Desde luego el negro no es mi favorito”, añade.

Acaba de terminar su colaboración con la firma de muebles y decoración Ikea, también con la de calcetines Happy Socks, ha ultimado un trabajo con papeles pintados y está empezado su nueva colección, que no será de vestidos sino de otro tipo de textiles. “Tengo que empezar a darle forma”, subraya.