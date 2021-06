César Portela ingresa en la Real Academia de Ciencias

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebró en el Pazo de San Roque de Santiago el acto de ingreso de César Portela Fernández-Jardón, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña, como académico numerario de la Sección de Ciencias Técnicas de la institución. Portela pronunció su discurso de ingreso, titulado A boa arquitectura cabalga ao unísono entre a arte e a ciencia, que fue contestado en nombre de la Academia por el miembro numerario de la Sección de Ciencias Técnicas, Pedro Merino. Al acto presencial asistieron el presidente de la RAGC, Juan Lema Rodicio, y otros académicos da institución, así como el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia da Universidade da Coruña, Salvador Naya Fernández; la presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco; y el delegado institucional del CSIC en Galicia, Antonio de Ron Pedreira; entre otros. El presidente da RAGC, Juan Lema, lamentó en sua intervención el reciente fallecimiento del profesor Luis Caramés Vieitez, presidente de la Sección de Ciencias Económicas e Sociais de la institución, “moi querido e moi activo membro da Academia e relevante economista cunha fonda pegada no mundo universitario pero tamén no ámbito empresarial”. El profesor Lema destacó la importancia de la incorporación de César Portela a la Academia, que va a contribuír notablemente al fortalecimiento de la Sección de Ciencias Técnicas representando el área de arquitectura.