El Colegio de Abogados recibe la Medalla de Oro de la ciudad

El Concello de Santiago entregó al Colegio de Abogados la Medalla de Ouro de la ciudad de 2019, el máximo galardón que otorga ´la institución municipal a las personas o colectivos destacados en la defensa de los intereses de Compostela y de su ciudadanía. El acto, que tuvo lugar en el Teatro Principal, no pudo celebrarse el año pasado por motivo de la pandemia. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, reconoció en su discurso esa labor de lucha “por unhas institucións xudiciais á altura da capital galega que atendesen adecuadamente as necesidades dos e das habitantes de Compostela e do seu partido xudicial”, pero también hizo hincapié en “seu papel social e o seu traballo incansable na materialización do dereito fundamental de acceso á xustiza consagrado na nosa Carta Magna”. En nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Santiago, el decano, Francisco Rabuñal, recogió la medalla y el pergamino, diseñado por la artista Susana Vázquez Pereira, y agradeció al alcalde y a la Corporación el reconocimiento a una institución que caminó de la mano de la ciudad “desde un primeiro momento, xa que nas actas fundacionais do ano 1844 xa se falaba da necesidade de traballar desde o colexio para que Santiago tivera un maior peso institucional e xudicial”.