el museo de la casa de la troya reabre al público

El Museo Casa de la Troya reabrió esta semana sus puertas al público, iniciando así su temporada de verano. Se podrá visitar hasta mediados de septiembre. El horario es de once de la mañana a dos de la tarde y de 16.00 a 20.00 horas, cerrando, como es habitual, los domingos y los lunes. El museo aplicará los protocolos adecuados frente a la pandemia para que las visitas se realicen con total seguridad. Al acto de apertura asistieron el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; la concejala santiaguesa de Acción Cultural, Mercedes Rosón; la presidenta de Alumni USC, Benita Silva; el presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidad que gestiona el museo, Benigno Amor; la subdirectora xeral de Bibliotecas Públicas e do Libro, Cristina Rubal; la jefa del Servizo da Biblioteca de Galicia, Noelia Bascuas; junto a otros directivos troyanos, como Juan Carlos Díaz y Álex Otero. En el transcurso del acto se presentó la exposición Lugín en Compostela. 150º aniversario do seu nacemento, una iniciativa conjunta de la Xunta de Galicia y el Museo Casa de la Troya, que, después de recalar en la Cidade da Cultura de Galicia, puede contemplarse ahora en el museo, donde permanecerá durante todo el verano. Los visitantes podrán seguir las explicaciones de las guías por la vieja pensión de estudiantes y por la propia exposición. Tal como indicó Benigno Amor, “as visitas son guiadas e teñen unha duración aproximada de vinte e cinco minutos, en grupos de dez persoas máximo”. Por otro lado, continúan las rutas culturales teatralizadas por el centro histórico de Santiago y el museo todos los viernes del verano previa reserva en el museo (teléfono 981 585 159).