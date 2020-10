Representantes de colectivos de Amigos do Camiño se reúnen para replantear el Xacobeo

El vicepresidente primero y conseleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, mantuvo esta semana una reunión con representantes de las Asociacións e Fundacións de Amigos do Camiño de Santiago con la vista puesta en la readaptación del Xacobeo 2021.

El vicepresidente primero, acompañado de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y de la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, explicó a los presentes que la idea era “ofrecer un novo Xacobeo adaptado aos novos tempos, descentralizado por toda a xeografía galega. Un Xacobeo con centos de actos mais pequenos pero coa premisa de estendelo Xacobeo por toda a comunidade”.

En esta línea incidió en que hay que “manter o espírito de que se pode peregrinar pese á pandemia porque o Camiño é seguro, ao igual que os albergues públicos, que están a funcionar con tódalas medidas de prevención fronte á covid-19”. Rueda también señaló la necesidad de apostar por un Xacobeo “máis pegado ao terreo” e que chegue a tódolos concellos galegos, non só polos que pasan as distintas rutas xacobeas, co obxectivo de que “toda Galicia participe e se sinta orgullosa deste fenómeno”, que supondrá “unha oportunidade histórica” para reactivar o sector, abogando por “traballar xuntos, de procurar solucións”.

Además, agradeció a los representantes de las diversas asociaciones su asistencia y su total vocación, ya que son, dijo, “ un dos puntais para que o Camiño siga sendo unha referencia para o turismo”.