Reunión de cocineros de primer nivel en solidaridad con Cáritas

Los hermanos Francisco y Rogelio Rial dirigen con muy buena mano el restaurante Casa Barqueiro de Negreira. Su fama llegó a oídos del maestro de maestros Juan Mari Arzak que no dudó en acudir al establecimiento para comprobar la calidad de una comida basada en un producto de primera. A aquella primera visita le siguieron otras muchas y la amistad ahora es tal que ya casi se consideran de la familia. El gran Arzak fue el reclamo perfecto para que otros muchos chefs de reconocido prestigio se acercaran a su restaurante. Gracias a la relación que fueron forjando con el paso del tiempo, ahora organizan cada año una reunión de cocineros de primer orden con fines benéficos. El encuentro, que ahora se denomina Estrelas no Camiño, en alusión a la distinción que otorga la Guía Michelin a todos estos reyes de los fogones, reunió en esta ocasión a Jordi Cruz –acudió en compañía de su novia, la arquitecta brasileña Rebecca Lima–, Elena Arzak, Eneko Atxa, los hermanos Javier y Sergio Torres, Jesús Sánchez, Nacho Manzano, el sumiller Valerio Carrera; Igor Zalakain, del laboratorio de I+D del restaurante Arzak; y por parte gallega Javier Olleros, Manuel Costiña, Lucía Freitas y Miguel González, que fueron recibidos en Santiago por el presidente de la Xunta, Alberto Núlñez Feijóo, y la comidaria del Xacobeo, Cecilia Pereira. A causa de imprevistos de última hora no pudieron asistir al evento, tal y como estaba previsto, Martín Berasategui, Ángel León y Marcos Granda. La importancia de esta cita, que recauda fondos para Cáritas, es tal que hasta la Encomenda do Cocido salió de Lalín en un hecho totalmente inédito y celebró uno de sus capítulos por primera vez en verano. El alcalde lalinense, José Crespo, acompañado por los comendadores Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, que se encargó de poner la capa a los nuevos miembros, y el artista Antón Lamazares, que entregó los diplomas, ingresaron en un club tan selecto a todos los chefs, incluídos los hermanos Rial, y al periodista Alberto Barciela en una ceremonia presentada por Manuel Vilariño y que dio paso a la comida elaborada por el chef barcalés José Manuel Mallón en la finca familiar de los hermanos Rial en la parroquia nicrariense de Gonte, a donde se trasladó el evento para adoptar con garantías todas las precauciones posibles ante el coronavirus.